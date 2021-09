Vieri e Costanza Caracciolo presi di mira da un hater: ecco la risposta dell'ex velina

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono stati presi di mira sui social da un hater per via della loro differenza d'età. L'ex velina non le ha però mandate di certo a dire e ha risposto per le rime al suo detrattore.

La Caracciolo nel corso degli ultimi giorni ha condiviso sui social alcune immagini della sua estate, i momenti più belli trascorsi in famiglia, in compagnia delle sue bambine e di suo marito, l'ex attaccante dell'Inter. Come spesso succede però, la coppia è stata presa di mira da un detrattore che senza troppi giri di parole ha sottolineato come Vieri sia molto più vecchio della sua compagna, scrivendo: "Sembrate nonno e nipote". I due infatti hanno ben 17 anni di differenza ma per loro, questa differenza di età non è mai stata un problema.

Così dopo aver ricevuto l'ennesimo commento sulla questione la Caracciolo ha risposto con un semplice "Commento Banale" sottolineando come ormai questo genere di parole le scivolino addosso essendo abituate a sentirne di tutti i colori sulla sua relazione.

Proprio per stare al passo con la sua compagna più giovane e bella di lui tra l'altro, Bobo Vieri ha dichiarato guerra ai kg di troppo, e ora sembra finalmente aver ritrovato la forma fisica dei suoi tempi d'oro.