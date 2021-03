Viggo Mortensen: 'Mio figlio mi convinse ad accettare il ruolo di Aragorn'

Viggo Mortensen è diventato iconico ed immortale per la sua interpretazione di Aragorn, il mitico personaggio fantasy nato dalla penna di J. R. R. Tolkien ma sembra che inizialmente l'attore non volesse prendere parte alla trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli.

A convincere Mortensen ad imbarcarsi in una simile avventura cinematografica fu suo figlio Henry, all'epoca undicenne e follemente innamorato dello scrittore britannico.

"Mi convinse lui ad accettare la parte di Aragorn, all’epoca aveva 11 anni. Non avevo letto il libro di Tolkien, e non pensavo di essere pronto per un simile ruolo, dovevo sostituire un collega, ma un giorno mi prese da parte e disse 'Ma sei matto, devi farlo! Si tratta di un'opportunità unica' lui d’altronde era un appassionato, e io non volevo deluderlo. Decisi di accettare la sfida".

Sembra che sempre il giovane ragazzo, abbia convinto Viggo Mortensen a non accettare anche il ruolo Wolverine. L'attore già in principio era molto incerto per un impegno che sarebbe durato per molto tempo e dopo aver fatto leggere la sceneggiatura a suo figlio fu convinto a non accettare. Henry pensava infatti che la storia del film sarebbe stata poco fedele a quella dei fumetti. In particolare non trovava corretto l’approccio utilizzato per il personaggio di Wolverine. Gli fu spiegato che le notevoli differenze erano dovute a delle licenze artistiche, ma a quanto pare lui non si convinse.

Di recente, tra l'altro, Viggo Mortensen ha rivelato che a breve tornerà a collaborare con David Cronenberg.