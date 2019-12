Alla vigilia di Crisi sulle Terre Infinite, Grant Gustin ricorda il primo crossover CW

Crisi sulle Terre Infinite si prepara a esordire nelle serie DC prodotte dalla CW tra pochissimi giorni e per l'occasione Grant Gustin, star di The Flash, è tornato coi ricordi all'epoca del primissimo crossover tra la sua serie e quella di Arrow, che quest'anno chiuderà i battenti.

Dalle pagine di Entertainment Weekly, infatti, l'attore ha parlato della prima esperienza in assoluto in fatto di crossover e di come abbiano imparato molto da allora, specialmente in vista dell'imminente Crisi sulle Terre Infinite, presentato come il crossover definitivo delle serie CW. Sul set di tanti anni fa, Gustin ha rivelato che ci furono parecchi lavori da ultimare circa il suo costume che sono stati risolti col tempo: "Eravamo bloccati alla luce del giorno e ricordo le foto dei paparazzi di noi bloccati durante le riprese. Stephen è lì in piedi con il suo costume da Arrow e io sto incollato alla mia maschera, frustrato nel guardare le esercitazioni degli stunt. Ancora non erano riusciti a capire come realizzare meglio la mia maschera. Per i primi nove episodi quindi mi ci ritrovavo incollato dentro per circa 12 ore per volta. Del tipo che ci pranzavo pure con la maschera addosso".

"Non ricordo il momento esatto in cui si svolgeva quella particolare scena, credo fosse verso la fine dell'episodio [il primo crossover si svolgeva tra gli episodi della prima stagione di Flash, Flash vs Arrow, e The Brave and the Bold della terza stagione di Arrow]. Ricordo solo che ero sdraiato sul mio letto con la maschera e avevo bisogno di riprendermi per una scena, ma ero talmente demotivato a causa del fastidio che mi recava la maschera, fu terribile. Quindi quei primi giorni di crossover non furono molto glamour. Ero sempre stanco e un po' abbattuto e isterico riguardo la maschera, ma allo stesso tempo eccitato per l'episodio successivo".

Non c'è che dire: per essere un universo non previsto quello dell'Arrowverse sembra essere piuttosto complesso e sarà un vero peccato che sarà quasi interamente distrutto in Crisi sulle Terre Infinite

Dopo l'atteso esordio nella serie di Supergirl il prossimo 8 dicembre, Crisi sulle Terre Infinite proseguirà con gli episodi Batwoman e The Flash, per poi tornare a gennaio con le ultime due puntate, quella di Arrow e quella di Legends of Tomorrow. Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer del crossover.