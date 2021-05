Viking 6, perché la serie si è conclusa con la sesta stagione?

Ispirata alle leggendarie saghe norrene, la serie Vikings racconta le avventure dell'eroe nordico Ragnar Lothbrok e della sua famiglia. Lo show ha debuttato nel 2013 ed è terminato con la sua sesta stagione nel 2021, recentemente lo showrunner Michael Hirst ha parlato dei motivi che lo hanno portato a concludere quest’epica avventura.

Quando Vikings è stato presentato per la prima volta sul canale History, doveva essere solo una miniserie. Ma a causa dell’enorme successo, la rete lo ha rinnovato per una seconda e terza stagione. Durante la stagione 4 e 5, il canale History ha esteso l'ordine degli episodi per Vikings da 10 a 20, prima di rinnovare lo spettacolo per una sesta stagione finale a gennaio 2019.

Recentemente, in un'intervista a Collider, Hirst ha rivelato perché ha deciso di porre fine a Vikings. Lo showrunner aveva programmato che la serie finisse con la scoperta dell'America e di Terranova, e la sesta stagione sembrava incorporare in modo abbastanza appropriato quel periodo di tempo.

Per Hirst, è stato importante rendere giustizia a tutti i personaggi e le trame in modo coerente e appagante:

“Ho detto io al network quando la serie sarebbe finita. Sapevo che la fine sarebbe stata la scoperta dell'America e di Terranova ed era quello che ho sempre pianificato. Devo dire realisticamente che avendo passato ogni giorno, e talvolta parte della notte, per sette anni a scrivere, pensare e vivere questo spettacolo, avevo bisogno di concluderlo. Avevo bisogno di terminare la saga. Avevo bisogno di concludere queste ultime trame in modi che sarebbero stati soddisfacenti per il pubblico” ha affermato.



Come sottolineato da Hirst, scrivere e dirigere uno spettacolo per sette anni è un compito estenuante, specialmente uno spettacolo di 20 episodi da cui i fan si aspettano molto. Durante l'intervista, Hirst ha anche aggiunto che mentre lavorare alla serie gli dava un piacere incommensurabile, il lavoro impegnativo ha avuto un forte impatto sulla sua vita privata al punto che sua moglie ha iniziato a lamentarsi con lui di come lo spettacolo fosse diventato la sua "vita a tempo pieno".

"Sentivo anche di aver detto tutto quello che avevo da dire in realtà sui vichinghi. Sono rimasto affascinato dalla loro cultura e credenze, e volevo ribaltare tutti questi pregiudizi e cliché su di loro. E poi mi sono innamorato di questi personaggi principali. Sapevo, in senso globale, dove stavo andando alla fine. Ed è stato molto soddisfacente, in un certo senso, quando siamo arrivati a quella che sapevo sarebbe stata l'ultima stagione" ha concluso.

Forse se Vikings avesse avuto altre stagioni la sua qualità sarebbe diminuita e la serie sarebbe diventata pesante e ripetitiva. La stagione finale, quindi, rende omaggio e celebra personaggi e trame concludendo degnamente quest'avventura e dando modo a Hirst di lavorare ad altri progetti come una serie tratta da Il Grande Gatsby e lo spinoff di Vikings.



Voi che cosa ne pensate? Avete visto l'ultima stagione di Vikings? Fatecelo sapere nei commenti!