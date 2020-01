Viking 6x07: nel teaser trailer lo struggente addio di Bjorn ad uno dei personaggi

La sesta stagione di Vikings ha passato il giro di boa, entrando nel vivo della seconda metà, eppure il teaser trailer appena distribuito per The Ice Maiden, in onda la settimana prossima, anticipa quello che sembrerebbe essere il vero picco della stagione. Se non volete anticipazioni o spoiler vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Solo qualche settimana fa i fan dello show avevano minacciato di morte il creatore di Vikings nel caso in cui Lagertha (Katheryn Winnick) avesse perso la vita, ma sembra proprio che Michael Hirst, sprezzante come solo George R.R. Martin sa essere, abbia deciso di sfidare la sorte.

Nel settimo episodio diremo infatti addio alla valorosa guerriera e ad annunciarlo è proprio il figlio Bjorn con il suo commovente discorso d'addio:

"Speravo che non sarebbe mai arrivato il giorno in cui avrei dovuto dirti addio. Sei sempre stata la mia forza, la mia guida. Mi hai insegnato ad andare avanti nonostante tutto, a non avere paura. E ora vedo che, come me, neanche la Terra è disposta a lasciarti andare, ma gli dei ti chiamano a casa. Attendono con impazienza il tuo arrivo nel Valhalla, così come mio padre. Vorrei poter assistere al vostro incontro nello scintillante palazzo di Odino."

Alexander Ludwig prosegue: "Eri già una leggenda, la protettrice delle vergini. Un eroe per migliaia di donne. Ma per me sarai sempre mia madre, che mi annoiava, che mi allevava, che mi ha protetto e ha combattuto per me. E giuro che combatterò per te adesso. Non posso più proteggerti in questa vita, ma posso punire il tuo assassino per questo crimine. Addio. Ti ho amata più di quanto abbia amato chiunque altro. Addio, Lagertha. Addio. Mi mancherai. Ti vendicherò."

Il prossimo episodio sarà incentrato quindi sul funerale di Lagertha, alle cui riprese la stessa Winnick ha potuto assistere grazie all'utilizzo di un fantoccio durante i ciak:

"Vederla sdraiata sulla barca con centinaia di attori che piangevano la sua morte è stato surreale, mi sembrava di assistere al mio funerale. Sono dovuta andare via perché era straziante. È qualcosa che ricorderò con me per sempre."

Quelle dell'attrice non sono tuttavia le uniche sfide e Hirst ci racconta i sui momenti più difficili con Viking 6, adesso disponibile su Tim Vision.