Viking Valhalla su Netflix, un attore: 'Se avessimo già girato la seconda stagione?'

È stato accolto con pareri discordanti il debutto di Vikings: Valhalla, fra spin-off e sequel della storica serie dui vichinghi. C'è chi dice che sia molto diversa dall'originale, ma in molti hanno particolarmente apprezzato la prima stagione, tanto da criticare l'uscita di così pochi episodi. Ma il cast già pensa alla stagione due.

Fra le tante uscite della settimana su Netflix, la più attesa era sicuramente la prima stagione dello spinoff Vikings Valhalla, che fa seguito alla sesta e ultima stagione della fortunatissima saga creata da Michael Hirst, il quale ha passato il testimone dello showrunner a Jeb Stuart e partecipa solo in veste di produttore esecutivo. Non è neanche il caso di dirlo, ma non si tratta ovviamente di una finestra felice per le distribuzioni su piattaforma, con tutta l’attenzione presa (giustamente) dall’appena scoppiata Guerra in Ucraina. Tuttavia, a differenza degli ascolti forse drammatici di LOL 2, che si costituisce innanzitutto come fenomeno web e deve la sua fortuna ai trend sui social network, sembra che stia soddisfacendo sia la produzione che gli spettatori l’uscita dei primi otto episodi di questa nuova avventura vichinga.

Molti i post twitter che commentano la serie sotto molteplici aspetti: ne trovate alcuni in calce. C’è chi si limita ad apprezzarne la messa in scena; chi lamenta invece una vistosa differenza di approccio rispetto alla serie originale; e chi invece, evidentemente compiaciuto, ne avrebbe voluto vedere di più. Molti infatti, nonostante quasi tutte le prime stagioni Netflix propongano pacchetti simili, lamentano come otto episodi siano troppo pochi per gustarla appieno. Forse la smania gli deriva anche dalla scoperta che molti altri episodi di Vikings Valhalla seguiranno, visto che Netflix ha ordinato un totale iniziale di puntate che coprirà la bellezza di tre stagioni.

Tanto che uno degli attori è intervenuto a mezzo social con uno dei post più popolari in riferimento alla serie. Si tratta di David Oakes, interprete di Earl Godwin, il quale ha scritto: “Non sarebbe bello se avessimo già girato la seconda stagione?”. Valhalla è ambientato a un secolo dal finale della serie originale e opera ovviamente un gigantesco recasting visto il ricambio di personaggi. Al centro della vicenda c’è la graduale decadenza della prima era vichinga, quella pagana, schiacciata dagli attacchi dei normanni e dalla conquista dell’Inghilterra nel 1066, che decreterà la fine dei barbari e l’avvento della Corona Inglese, gettando le basi per la struttura di governo monarchico in vigore ancora oggi. Voi la state vedendo? Vi sta piacendo? Ditecelo nei commenti!