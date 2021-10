Vikings, 5 cose che forse non sapevate su Floki di Gustaf Skarsgård

Vikings è stata una delle serie più amate dal pubblico negli ultimi anni grazie a dei personaggi scritti e interpretati in maniera magistrale, ambientazioni memorabili e trame avvincenti. La serie ci ha affascinato per 5 stagioni e uno dei personaggi migliori è stato senza dubbio l'adorabile eccentrico Floki interpretato da Gustaf Skarsgård.

Floki era il più abile costruttore di navi, devoto pagano e fedele compagno di avventure di Ragnar. Essendo uno dei personaggi più presenti in Vikings, ci sono molte cose da sapere su questa curiosa figura creata da Michael Hirst.

Il significato del suo nome

Curiosamente, il nome Floki ha una manciata di diversi significati o traduzioni in antico norreno, la maggior parte dei quali sono piuttosto diversi l'uno dall'altro. Il nome si traduce in "banco di nebbia", "halibut" e "ciuffo di capelli", l'ultimo dei quali è appropriato, data la pettinatura di Floki per gran parte della serie. Inoltre, può significare un "uomo schietto e intraprendente", che sembra una descrizione perfetta del costruttore di barche.

Non sa nuotare

Floki sarà il migliore costruttore di navi ma il vichingo non sa nuotare. Questo ci viene mostrato nell'episodio della quarta stagione, Il profitto e la perdita (The Profit And The Loss), quando Ragnar (Travis Fimmel) salva il suo amico che stava annegando.

Responsabile dell’educazione di Ivar

Da quando Aslaug ha portato il suo bambino, Ivar, a Floki per aiutarlo a crescere, il devoto pagano ha agito come una sorta di padre surrogato, addestrandolo alla maniera vichinga. È essenzialmente Floki che alleva il ragazzo mentre Ragnar è via per le sue varie spedizioni. Come tale, Ivar sviluppa uno stretto legame con il suo mentore. È in gran parte grazie a Floki che Ivar inizia ad odiare odio per i cristiani.

Basato su una persona reale

Floki è basato in parte su un esploratore norreno di nome Hrafna-Flóki Vilgerðarson . Si dà il caso che questa figura del IX secolo sia stata il primo norreno a navigare intenzionalmente in Islanda e ad arrivarci con successo. La prima parte del suo nome si traduce in "corvo", che si riferisce ai corvi che presumibilmente lo aiutarono a navigare. Mentre l'incontro di Floki con questa strana nuova terra è stato accidentale, anche lui è apparentemente il primo ad arrivare in Islanda nello spettacolo.

Devoto

Un tratto distintivo dei vichinghi, in generale, è la loro devozione agli dei pagani della religione norrena. Floki porta questa devozione al livello successivo, distinguendosi come fondamentalista e il singolo vichingo più religioso del gruppo di Ragnar. Possiede una quasi ossessione nel seguire e placare gli dei, impegnarsi in rituali e opporsi fermamente ai suoi "nemici" cristiani.

Eravate a conoscenza di queste curiosità su Floki?