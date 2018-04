Vikings 5: ecco il trailer dell'episodio 11 e la data del possibile ritorno dopo la pausa!

Laè attualmente in pausa mid season; ecco tutto ciò che sappiamo su cosa accadrà e su quando i fan potranno aspettarsi il ritorno dello show. Vi mostriamo il trailer della puntata 11 e facciamo un recap degli episodi della stagione in corso. Occhio agli spoiler!

Se avete visto Vikings, sapete che questi eroi norvegesi causano dei bei disastri quando combattono. Ora che la stagione 5 della serie è a metà strada, i fan attendono di scoprire come si concluderanno le questioni irrisolte presentate nella prima metà della stagione.

La seconda metà della stagione 5 di Vikings non ha ancora una data ufficiale di ritorno, ma se ci basiamo su quanto accaduto lo scorso anno, ricorderete che, prima di ricominciare, il serial si è preso una pausa di quasi sei mesi. Potremmo quindi non vedere i vichinghi tornare in TV fino a giugno!

Di seguitovi raccontiamo brevemente tutto ciò che è successo nella stagione 5 di Vikings, con una mini-sinossi di tutti gli episodi. Inoltre, potete vedere il trailer dell'episodio 11:

Episodi 1 & 2: "The Departed"

Le tensioni crescono tra i figli di Ragnar Lothbrok, mentre i Vichinghi continuano a minacciare il cuore stesso dell'Inghilterra. Mentre la Grande Armata si sposta per prendere York, con il re Aethelwulf e la sua famiglia ancora nascosti, Heahmund, il vescovo guerriero, deve radunare i Sassoni per difendere il Regno. (è andata in onda il 29 novembre 2017)

Episodio 3: "Homeland"

Le celebrazioni sono interrotte all'indomani della battaglia a York; I figli di Ragnar Lothbrok si scontrano l'uno con l'altro mentre le tensioni raggiungono il massimo storico, e ognuno è costretto a scegliere un lato. (data di messa in onda 6 dicembre 2017)

Episode 4: "The Plan"

Guidati dalle visioni di Bishop Heahmund i sassoni escogitano un piano di battaglia. Ivar il diseredato crea una strategia da solo, mentre i vichinghi subiscono una pressione crescente. Bjorn Ironside si trova in un nuovo territorio e deve convincere il comandante locale che è un commerciante e non un predatore. (messa in onda 13 dicembre 2017)

Episodio 5: "The Prisoner"

Ivar incontra un suo pari in Bishop Heahmund. Floki torna a Kattegat. Bjorn riceve un generoso benvenuto in Nord Africa. (data di messa in nda: 20 dicembre 2017)

Episodio 6: "Il messaggio"

Lagertha è stato tradito e Bjorn deve trovare un modo per sostenere la regina sconvolta. Floki e i suoi coloni arrivano in una nuova terra, ma non è affatto ciò che si aspettavano. (messa in onda: 27 dicembre 2017)

Episodio 7: "Full Moon"

Bjorn torna a Kattegat e scopre che ci sarà un attacco durante la prossima luna piena. Ivar deve decidere se può riporre la sua fiducia in un ex nemico sul campo di battaglia. (data di messa in onda: 3 gennaio 2018)

Episodio 8: "The Joke"

Inizia la battaglia per Kattegat. Mentre i due eserciti si schierano per combattere, l'esercito di Great Heathen deve decidere tra un'ultima richiesta di pace o una guerra a tutto campo. Floki affronta la discordia tra i coloni. (messa in onda: 10 gennaio 2018)

Episodio 9: "A Simple Story"

I comandanti dell'esercito considerano le loro opzioni all'indomani della battaglia. Nel campo di Floki, tutte le speranze di legare insieme la comunità svaniscono, mentre la tragedia continua. (data di messa in onda: 17 gennaio 2018)

Episodio 10: "Momenti di visione"

Un senso di rovina incombe su Kattegat mentre c'è anch un incrdibile spargimento di sangue, ma mentre l'esercito sconfitto fugge di fronte ai vincitori, un guerriero leggendario ritorna a casa. (data di messa in onda 24 gennaio 2018)

Curiosi di vedere come proseguirà la quinta stagione di Vikings? Ditecelo nei commenti!