Vikings: i 5 falsi storici più gravi di tutta la serie

Vikings è una delle serie più amate della televisione, ma non è purtroppo esente da errori o falsi storici. Alcuni sono stati inseriti appositamente per fini narrativi, altri invece hanno creato un po' di confusione perché non avevano alcuna correlazione con le leggende o con la realtà.

La serie si è conclusa ormai da mesi e tutti i fan di Vikings sono in attesa dello spin-off sequel Vikings: Valhalla. Vediamo insieme, però, tutti gli errori storici di cui la serie è ricca. Perché sì, Vikings non si attiene necessariamente alla realtà dei fatti e a volte ci si allontana notevolmente.

Rollo non era il fratello di Ragnar

Essendo il capo vichingo originario del Ducato di Normandia, Rollo non poteva essere il fratello di Ragnar Lothbrock. I due uomini non avevano niente a che fare l'uno con l'altro. È probabile che non si siano mai nemmeno incrociati e questa è stata oggettivamente un'invenzione totale della serie. Attualmente non è nemmeno chiara la vera identità di Ragnar: potrebbe essere re Harek oppure re Reginfrif, o anche qualcun altro ancora ma di certo non il fratello di Rollo.

Ragnar non è norvegese

Il motivo principale per cui Rollo non può essere il fratello di Ragnar è da ricollegare anche alla provenienza del protagonista iniziale della serie nonché eroe di numerose leggende norrene. Nella serie Ragnar proviene da Kattekat che si trova in Norvegia (nella realtà non è nemmeno una cittadina, ma uno stretto che separa la Svezia meridionale dalla Danimarca). Dalle leggende nordiche, però, Ragnar è in realtà svedese.

Lo stile di combattimento

Le battaglie dello spettacolo non sono mai mancate di intensità, spargimento di sangue o tensione. L'immagine dei vichinghi che si lanciano in battaglia con poco riguardo per le loro vite continua ad essere emozionante. È interessante notare, però, che lo stesso stile di battaglia corroborante non è stato utilizzato dai vichinghi in passato. Quello mostrato nella serie è uno stile di combattimento molto simile a quello dei greci poiché i norvegesi facevano affidamento su incursioni che avrebbero colto di sorpresa i loro nemici. Preferivano le imboscate rispetto agli scontri su larga scala.

I vichinghi erano già in Inghilterra

Nella serie, osserviamo come Ragnar sia diventato uno dei primi a esplorare il Mare del Nord e scoprire un territorio sconosciuto. Ha anche esplorato altre regioni che i vichinghi non avevano mai avuto il coraggio di visitare. Le sue azioni aiutarono a preparare i vichinghi per il loro raid in Inghilterra. Tuttavia, secondo i documenti storici, a Ragnar non è mai stata attribuita questa esplorazione, principalmente perché era stata fatta prima. Prima della linea temporale del IX secolo rappresentata nello spettacolo, i documenti mostrano che i vichinghi si erano fatti strada in Inghilterra durante il V e il VI secolo. In effetti, entro la fine del IX secolo, le tribù della Scandinavia avevano già insediamenti ben consolidati in Inghilterra.

Rollo fece irruzione in Francia, non in Inghilterra

Nella serie abbiamo visto Rollo e Bjorn scontrarsi. Il primo stava in realtà aiutando il suo fittizio nipote a prepararsi per il loro imminente raid nel Wessex. Nonostante le paure di Bjorn di perdere la vita in battaglia, Rollo gli ha permesso di imparare a sopravvivere ed essere un grande guerriero. Tuttavia, secondo i resoconti storici, il vero Rollo non avrebbe potuto aiutare il nipote poiché era preoccupato di assediare i propri territori. Concentrandosi sulla Francia, conquistò Rouen nell'876 d.C. e conquistò Parigi nell'885 d.C.

Vi lasciamo con la nostra recensione della sesta stagione di Vikings e 5 domande senza risposta di Vikings.