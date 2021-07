Vikings, ecco quali sono i 5 più grandi misteri della serie TV

La serie TV Vikings si è conclusa con una sesta stagione e un finale perfetto. Ma si tratta davvero del finale migliore per lo show creato da Michael Hirst? Diversi i misteri rimasti in sospeso al termine dell'ultima season. Noi ne abbiamo individuati 5.

Chi è il vagabondo Harbard?

Questo personaggio è apparso per la prima volta nella terza stagione. Poco prima del suo arrivo Aslaug, Helga e Siggy avevano fatto un sogno in cui hanno visto il vagabondo dalle mani insanguinate camminare nella neve, una scena che si sarebbe poi realmente verificata. Al suo arrivo Harbard affascina tutti, ma la sua figura crea anche diffidenza. L'uomo è in grado di alleviare i dolori di Ivar, ma questo non gli fa guadagnare la fiducia delle protagoniste nè dello spettatore. Anzi, quest'ultimo resta con una domanda: chi è il vagabondo di Vikings? Non si possono che fare supposizioni, ma nulla di più, perché il personaggio non è mai stato approfondito.

Bjorn è figlio di Rollo o di Ragnar?

Si tratta di una domanda che non ci ha mai lasciati. Sebbene Bjorn possa considerarsi a tutti gli effetti figlio di Ragnar per tutto ciò che li unisce, in verità non ci viene mai rivelato se il suo vero padre sia lui oppure Rollo. Una domanda che ci porteremo per sempre, a meno che il creatore non decida un giorno di rispondervi.

Come è arrivato Floki nel Nuovo Mondo?

Quando Ubbe arriva in America, evento che potrebbe non essere davvero accaduto nella vita vera, trova ad aspettarlo Floki. Questo incontro ci aiuta a comprendere al meglio l'evoluzione di un personaggio come Floki, ma le spiegazioni su come sia arrivato fin li sono poco chiare. "Ho trovato una barca" dice, come se bastasse questo. Le sue spiegazioni sono sbrigative, e lasciano non pochi dubbi sulle modalità con cui ha raggiunto il Nuovo Mondo.

Che fine ha fatto Ecgberht?

Un personaggio che sembrerebbe essere stato dimenticato nella serie è il figlio di Aelle, comparso nella prima season e mai più rivisto. Il giovane viene menzionato, ma manca nei momenti cruciali per la famiglia, fino a che non viene proprio dimenticato. Dunque i fan di Vikings si sono chiesti che fine avesse fatto Ecgberht.

Si riuscirà a mantenere la pace?

Questo è il quesito più grande, a cui non possiamo dare una risposta. Alla fine di tutto Alfred diventa Re, e prova a stringere un'alleanza con i vichinghi Ubbe, Bjorn e Torvi. Tuttavia l'unico dei tre rimasto per poter stringere l'alleanza è Torvi, che si associa ad Alfred. Ma la domanda che tutti si pongono è: basterà a mantenere la pace? Mistero.