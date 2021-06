Vikings, i 5 motivi per cui il finale della serie è perfetto

Vikings è uscito per la prima volta nel marzo 2013. Sei stagioni e oltre sette anni dopo, l'episodio finale dello show, "The Last Act", è andato in onda il 30 dicembre 2020. Al finale, però, si è arrivati con la maggior parte dei personaggi principali già morto.

Dal momento che Björn, Lagertha, Halfdan e altre leggende non erano presenti nell'episodio, non c'è da meravigliarsi se alcuni spettatori hanno prestato meno interesse, però vediamo insieme perché è ugualmente un finale perfetto.

La battaglia finale

Per uno spettacolo che ha realizzato numerose scene di combattimento iconiche, è giusto avere una battaglia anche nel finale. L'esercito di Ivar ha affrontato quello sassone di Alfred e ha perso. Le sequenze di combattimento sono state girate magistralmente. Proprio come nelle prime stagioni, il pubblico ha davvero potuto vedere l'azione da vicino, a volte al rallentatore. La carneficina è stata interrotta con flashback emotivi alle conversazioni sentimentali che Hvitserk ha avuto con Ivar.

Ubbe ha completato il sogno di Ragnar

"The Last Act" inizia con Floki che si riunisce con Ubbe e il resto dei norvegesi in Nord America, la terra delle infinite opportunità. Dopo aver parlato con Floki delle sue debolezze, Othere e Ubbe si sono confrontati tra di loro. Ubbe ha detto che crede di aver trovato ciò che suo padre aveva deciso di trovare quando salpò per la prima volta a ovest da Kattegat, e in questo senso, ha completato il sogno di Ragnar. Il vecchio suggerì di abbandonare i vecchi modi, altrimenti questa nuova terra sarebbe diventata uguale a quella che avevano abbandonato.

La morte di Ivar

Ivar è stato senza dubbio uno dei personaggi meno simpatici di Vikings, ma nei suoi ultimi momenti si è riscattato. Entrò nella battaglia, sapendo che sarebbe morto. Ha visto quanto fosse stanco suo fratello Hvitserk e si è sacrificato per salvarsi la vita. Piacevole o no, la scena della morte di Ivar è stata incredibilmente emozionante. Mentre esalava i suoi ultimi respiri, ammise pure di avere paura.

La fine dell'età dell'oro vichinga

Non solo i vichinghi hanno perso la lotta contro i cristiani e quindi un notevole potere, ma il finale suggerisce anche che i norvegesi hanno notevolmente perso la loro spiritualità e cultura. Ad esempio, Ubbe decise di non voler eseguire l'aquila di sangue su uno dei suoi uomini e quindi garantire il suo ingresso nel Valhalla. Invece, gli ha tagliato la gola, mostrandogli pietà. Le loro priorità sono chiaramente cambiate dalla prima stagione! A Kattegat, la cultura e la religione vichinghe sono ancora molto vive poiché la regina è essenzialmente una strega. Tuttavia, non sono più la forza formidabile che erano una volta.

La conversazione finale tra Ubbe e Floki

La scena finale di Vikings si svolge sulla spiaggia del Nord America. L'arco narrativo del personaggio di Floki ha raggiunto una fine soddisfacente. Ha iniziato come un fervente credente negli dei e poi ha subito una lunga e tumultuosa trasformazione, che stava diventando davvero difficile da guardare quando raggiunse l'Islanda. Alla fine, rinunciò a cercare di capire le vie mistiche di dio e si riconobbe come "una formica, che lavora duramente sul suolo della foresta. Vedo solo la foglia sopra la mia testa. Quella foglia mi porta un po' di sollievo dal sole". Le loro ultime parole hanno infranto la quarta parete chiedendosi se questa fosse la fine.

Sebbene Vikings prenda molti elementi dalla mitologia e dalla storia norrena, non è completamente accurato, cambiando molte cose per adattarsi meglio alla storia che vuole raccontare. Scoprite perché Vikings è terminata dopo sei stagioni e a cosa è ispirato Vikings nei nostri approfondimenti.