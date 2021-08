Vikings, 5 personaggi dimenticati troppo in fretta

La seconda parte della sesta stagione di Vikings è finalmente disponibile su Amazon Prime Video, e i fan della serie possono finalmente fare un rewatch completo del gioiello di Michael Hirst. Un rewatch che potrebbe farci riscoprire anche personaggi che ci hanno lasciato presto o abbiamo totalmente dimenticato. E non ne sarebbero pochi.

Ad esempio, molti di noi non ricorderanno un personaggio conosciuto nella prima stagione di Vikings e poi scomparso. Di chi parliamo? Del figlio del Re Aelle, Ecgberht. Lo abbiamo conosciuto quando il padre lo aveva presentato a Ragnar nel corso della prima stagione, e poi non lo abbiamo più visto. Certo, è stato menzionato, ma la sua assenza in occasioni anche importanti per la famiglia sarebbe strana. E ancora più strano è che sia passata quasi inosservata.

Un personaggio che invece è morto molto presto e di cui non abbiamo sentito la mancanza è Haraldson, Conte di Kattegat, insediamento dove vive Ragnar come umile contadino. Anche se l'attore ha fatto un ottimo lavoro nei panni del Conte insicuro e spaventato dal potenziale di Ragnar, non è stato altro che un elemento di trama. Una pedina destinata a cadere nella prima stagione, e che serviva in verità per far apprezzare ancora di più Ragnar al pubblico. Il Conte, infatti, è un personaggio che manca assolutamente di carisma, che non può non spingerci a tifare per il nostro eroe. Haraldson era dunque destinato a morire nella prima, per poi essere dimenticato.

Qualcuno troverà strano vedere Sigurd in questa lista: è possibile dimenticare il figlio di Ragnar? Tuttavia c'è un motivo se è qui. Quando nella quarta stagione di Vikings c'è stato un salto temporale e i figli di Ragnar sono diventati adulti, Ivar è diventato il nuovo protagonista, mentre Ubbe e Hvitserk hanno avuto un altro ruolo, ma sempre rilevante. Il grande dimenticato era Sigurd. Dimenticato per così dire, semplicemente era un personaggio che ha avuto meno spazio rispetto ai fratelli. E proprio la sua rivalità con Ivar gli è poi costata la vita. Dunque Sigurd è stato solo un elemento nello sviluppo del personaggio di Ivar, e nonostante il potenziale, non ha coinvolto mai gli spettatori, che hanno visto la sua morte più in relazione al personaggio che l'ha ucciso che a lui stesso.

Un altro personaggio deceduto troppo presto è Arne, uno dei più fedeli guerrieri di Ragnar. Ucciso nella seconda stagione da una coltellata nel cuore di Rollo, era nella cerchia più stretta di Ragnar, che seguiva sempre. E' un personaggio che eravamo abituati a vedere al fianco del nostro protagonista.

Lo abbiamo visto poco, eppure storicamente è stato Re della Mercia dall'839 all'852. E' Brihtwulf, che nella serie è stato poco rilevante ed è comparso solo nella terza. Nella storia non ha avuto un ruolo così piccolo, e la sensazione è che avrebbero potuto scrivere qualcosa di più per lui. Ma di personaggi in Vikings ce ne sono tanti, e non era semplice.

Tra personaggi dimenticati e personaggi che sono morti troppo presto, la serie di Michael Hirst non poteva dare spazio a tutti, e bisognava fare una scelta. E alla fine dei conti, è stato giusto così.