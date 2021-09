Vikings, 5 scene epiche che non dimenticheremo mai

Vikings è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Terminata con la stagione 6, secondo la nostra recensione ha avuto una conclusione efficace e simbolica. Come sappiamo tante sono le morti occorse nello show, cosa naturale per i vichinghi del tempo, e tanti i momenti che ci hanno fatto emozionare. Ricordiamone insieme 5.

La morte di Ragnar

Iniziamo dall'evento sicuramente più forte per i fan della serie: la morte del valoroso protagonista, Ragnar, arrivata nella quarta stagione. Come sappiamo, Re Aelle, prima di ucciderlo lo tortura mettendolo in una fossa piena di vipere. La grande forza mentale con cui Ragnar accetta la sua dipartita ha fatto un certo effetto sugli spettatori, e nessuno dimenticherà mai la scena in cui i figli ricevono la visita di Odino, che comunica loro la morte del padre.

L'addio di Ragnar alla figlia Gyda

E, come abbiamo già annunciato, di morti non ce ne sono di certo poche nella serie. Ma perché quella di Gyda, figlia di Ragnar, è particolarmente emozionante secondo noi? Perché qui viene fuori il lato vulnerabile di Ragnar, cosa alquanto rara se pensiamo che si parla del IX secolo. Le figlie, infatti, erano considerate poco rilevanti, ed è l'eroe stesso a dichiarare che si dice che si debbano amare di più i figli maschi. Ma per lui non è così, e nel pianto di chi ha perso la sua bambina, non troviamo più solo il guerriero, ma semplicemente un padre.

Athelstan e la crocifissione

Parliamo del miglior amico di Ragnar, che quando si trova nel Wessex, nella seconda stagione, viene catturato dagli inglesi e duramente punito a causa del suo apparente tradimento ai valori del cristianesimo. Il metodo scelto dai suoi carnefici è terribile e simbolico: una vera e propria crocifissione, con tanto di corona di spine. Crudele.

Athelstan viene seppellito da Ragnar

Ovviamente, in seguito alla morte dell'amico di Ragnar, non può che esserci l'addio di quest'ultimo. Questo è uno dei momenti più toccanti dell'intera serie. Ragnar, infatti, porta in spalla l'amico ormai deceduto in cima alla montagna, per poterlo seppellire il più possibile vicino a Dio. Il suo dolore si percepisce anche nelle sue parole, quando chiede a un Athelstan che non può più rispondere perché lo abbia lasciato. Avevano ancora tante cose de fare insieme, ma la loro storia è finita con Ragnar che intreccia una croce da piantare nel luogo in cui l'amico riposa.

La battaglia di Kattegat: Bjorn diventa Re.

Questo evento non coinvolge una morte, ma tante. Infatti Bjorn, vittorioso in seguito alla battaglia di Kattegat, diventa Re. E' Lagertha a consegnarli la spada del vincitore, nel corso di una bellissima sequenza di montaggio. Conosciamo anche il mondo interno di Bjorn: diventa Re con la consapevolezza di cosa il potere può farti, e con un nuovo senso di giustizia. Bjorn, seduto in cima alla montagna, ripensa al padre, Ragnar. Una scena incredibile.

Se volete ricordare altri momenti della serie, vi lasciamo anche con alcune delle scene più sanguinose di Vikings.