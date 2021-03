Vikings: le 5 scene più violente e sanguinose per mettere alla prova il vostro stomaco

I veri vichinghi, nella storia, non hanno mai evitato di descrivere la loro brutalità nel corso del IX secolo. Anche Vikings, per sei stagioni, ha seguito le gesta del leggendario capo vichingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), del suo equipaggio, della sua famiglia e delle sue barbarie.

Quella che era iniziata come una storia di esplorazione su piccola scala, e anche di incursioni e saccheggi vecchio stile, si è trasformata in una saga epica che abbraccia diversi decenni e una vera avventura giramondo che ci ha portato dalla Danimarca medievale all'Islanda, al Mediterraneo fino alla Via della Seta.

Lungo la strada abbiamo incontrato molti personaggi e ne abbiamo persi ancora di più. Dalla malattia, alla battaglia onorevole, alle orribili torture, Vikings ha inviato dozzine di personaggi nel Valhalla. Ecco alcuni dei momenti più sanguinosi e di maggior impatto nella storia dello spettacolo.

Blood Eagle (Stagione 2, Episodio 7)

Ragnar Lothbrok ci ha regalato sei minuti al rallentatore di una "aquila sanguinante", un presunto metodo di esecuzione norreno in cui la vittima si trova letteralmente tagliato a metà con la gabbia toracica rimossa e i polmoni posti come ali sulla schiena. La vittima, in questo caso, era Jarl Borg (Thorbjørn Harr).

La morte di Ragnar Lothbrok (Stagione 4, Episodio 15)

Quando Ragnar va da Re Ecbert in cerca di morte, quest'ultimo non lo uccide e decide che non può esaudire il suo desiderio e quindi gli chiede di essere consegnato a Re Aelle, che non ha problemi a compiere l'atto. Prima di ucciderlo, però, vuole torturarlo e lo fa mettendo Ragnar all'interno di una gabbia in una fossa piena di vipere. Il risultato finale potete solo immaginarlo.

Gola d'oro (Stagione 5, Episodio 1)

Pensavate che solo la morte di Jearl Borg fosse difficile da guardare? Che ne pensate di Ivar che versa l'oro fuso di una croce nella gola di un prete solo per divertimento? Avevamo già visto quanto potesse essere spietato Ivar il Disossato, ma in questo caso potete osservarne la sua forma più sadica.

La crocifissione di Athelstan (Stagione 2, Episodio 4)

Athelstan (George Blagden) è stato il migliore amico di Ragnar e per questo, mentre è nel Wessex, gli inglesi lo catturano e lo puniscono per il suo apparente tradimento del cristianesimo. Il loro metodo? Una crocifissione molto simbolica completa di una corona di spine e tutto il resto.

La tortura di Judith (Stagione 3, Episodio 6)

Il mondo dei vichinghi non è un buon posto per donne o bambini. Lo vediamo quando Judith, figlia del re Aelle, viene processata per adulterio e condannata a farsi tagliare le orecchie e il naso in pubblico, di fronte a un pubblico sadico e acclamante. Mentre la scena si interrompe, le urla di Judith sono sufficienti per capire l'orrore della scena.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutte le domande lasciate in sospeso dopo il finale di Vikings. E voi cosa ne pensate? Siete riusciti a guardare queste scene? Ecco anche quando potrebbe uscire lo spin-off di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla.