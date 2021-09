Vikings, 5 simbolismi che forse non avete notato in alcune scene della serie TV

Vikings è una serie piena di metafore e simboli che si ispirano alla mitologia norrena. La serie TV, non è sempre stata precisa storicamente. Ma, nonostante gli errori in cui Vikings è incappato come quello riguardante il nome di Ragnar, ha curato l'aspetto culturale, che ha cercato di riportare. Ecco alcuni elementi che potreste esservi persi.

Credits di apertura della prima stagione

Come ricorderete, nei titoli di testa delle prime stagioni vediamo brevemente i volti di alcune donne in mare. Non si tratta di personaggi femminili della serie, ma di alcune figure norrene: sono le Nove Figlie di Rán (la dea del mare), che rappresentano le onde. Una bella citazione alla cultura a cui si ispira la serie. Michael Hirst ha spiegato nello specifico il significato della sigla di apertura di Vikings.

La data di inizio della vicenda

All'inizio del primo episodio vediamo subito un sottotitolo: Baltico orientale, 793 d.C. Per quelli che non conoscono bene la storia medievale, questo sembrerà solo un modo utile per stabilire l'ambientazione dello spettacolo. Per coloro che ne sanno qualcosa, quella data ha un significato molto specifico. L'anno 793 è considerato dalla maggior parte degli storici l'inizio dell'era vichinga. Per essere più precisi, gli storici considerano l'incursione dei norvegesi in un monastero sull'isola di Lindisfarne, al largo della costa del Northumberland nel nord-est dell'Inghilterra, come l'inizio di tutto. Questo evento lo abbiamo visto nell'episodio 2.

Lagertha e la lancia

Nel primo episodio, vediamo Lagertha che va a caccia con la figlia. La panoramica mette in evidenza la lancia da lei utilizzata. Se avrete notato questa attenzione sullo strumento, vi sarete chiesti probabilmente perché. E' chiaro che gli autori volevano subito inserire questo elemento, che racconta la storia della donna. Secondo la leggenda, per conquistarla, Ragnar avrebbe trafitto a morte un orso proprio con una lancia, mentre lei avrebbe ucciso proprio con la punta di una lancia suo marito (non Ragnar). Un elemento che diventa un simbolo ed entra a far parte della mitologia che esiste intorno al personaggio.

I corvi

Questo è un simbolo che ritorna in più momenti, e che si lega soprattutto al personaggio di Ragnar.

Nello show una divinità spesso menzionata è Odino, il Padre di tutto. Odino nella raffigurazione tipica porta una lancia chiamata Gungnir ed è spesso accompagnato da animali , come i lupi Geri e Freki e i corvi Huginn e Munnin. Secondo quanto vediamo nella serie Odino avrebbe mandato i suoi corvi a Midgard (alias Terra) per fungere da suoi occhi e orecchie. Dunque la presenza di corvi in Vikings e in molti dei momenti cruciali simboleggia che Odino era a conoscenza di ciò che stava accadendo a Ragnar.

Il logo

Il logo dello show è ovviamente un elemento che nasconde diversi simboli. Nella scritta vediamo una V molto particolare, che presenta due side. Quello intrecciato sulla sinistra, secondo quanto spiegato dai produttori, rappresenta il progresso ma anche il legame familiare. Sulla destra della V vediamo una lama insanguinata che ha un significato oscuro. Rappresenta infatti la guerra, la violenza, la morte e il conflitto.