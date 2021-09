Vikings 6: quanti anni hanno i figli di Ragnar nell'ultima stagione?

L'ultima parte della sesta stagione di Vikings ci ha fatto conoscere il destino dei figli di Ragnar, che hanno avuto tutti un proprio finale che in qualche modo ha reso omaggio al padre. Come sappiamo, Ragnar nello show aveva ben 6 figli, due con Lagertha e quattro con Aslaug. Quanti anni avevano nell'ultima stagione? Facciamo un calcolo.

Come già sappiamo, la figlia Gyda e Sigurd non raggiungono la stagione 6. La prima, infatti, muore alla tenera età di 12 anni, mentre il secondo viene ucciso dal fratello Ivar nella quarta stagione.

Il personaggio su cui abbiamo più indicazioni è il primogenito di Ragnar, Björn, il quale all'inizio della serie, come viene chiaramente detto, ha 12 anni. Considerando i fatti storici, è possibile fare una stima della sua età nell'ultima stagione che lo porterebbe ad avere circa 43 anni. Certo, è bene ricordare che trattandosi di una serie TV, non sempre la storia viene rispettata. Soprattutto perché si parla di vichinghi e di personaggi di cui sappiamo ben poco.

Dopo Björn viene Ubbe, che è nato durante il salto temporale della stagione 2, nel corso della quale lo vediamo spesso con il fratello più giovane Hvitserk e la madre. Come sappiamo, nella stagione 4A Ubbe ha tra i 10 e i 12 anni, ma nella 4B c'è un salto temporale. Nel corso della 4A, infatti, assistiamo allo storico assedio di Parigi, e siamo circa nell'805 d.C., quando la sconfitta porterà Ragnar ad allontanarsi da Kattegat. Al suo ritorno nella 4B, sono passati circa 10 anni, quindi Ubbe ha intorno ai 21 anni. Ora, calcolando che la stagione 5 vede un passaggio di tempo ingente, che porta Ubbe, Hvitserk, e Ivar a regnare insieme sulla East Anglia, a questo punto Ubbe dovrebbe storicamente avere circa 30 anni. Considerando che nella stagione 6 passa solo un anno o poco più, nel capitolo conclusivo dovrebbe averne 31. Calcolo che torna, se si pensa che Torvi, che nella 6 ne dovrebbe avere 40, ha 10 anni circa più di lui.

Hvitserk nasce quando Ubbe è già piuttosto grande. Secondo una stima, meno di 10 anni separano i due, circa 6-7. Considerando anche la differenza che c'è sempre stata tra lui e il fratello, visibile soprattutto nella stagione 4, possiamo dire che Hvitserk in Vikings 6 può avere poco più di 20 anni: tra i 23 e i 25 probabilmente.

Il più giovane è Ivar, cosa in verità non reale nei fatti storici, perché in verità Ivar sarebbe il secondo figlio del vero Ragnarr. Anche la sua età è facilmente intuibile in relazione a quella dei due fratelli, Ubbe e Hvitserk. Infatti pur essendo più giovane, non c'è una grande distanza dall'ultimo, e dunque nella stagione 6 il personaggio di Ivar potrebbe avere intorno ai 20 anni o poco più.

Tutte stime, che dovrebbero essere abbastanza corrette. E' difficile definire con precisione le età, poiché anche il creatore Michael Hirst ha ammesso di non saper dire per bene quanto tempo sia passato dalla prima all'ultima stagione di Vikings. E, in effetti, non c'è da stupirsi, perché già la vera storia dei vichinghi è molto complessa da ricostruire e ci dà la stessa incertezza sulle età e sugli eventi.