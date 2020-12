Vikings 6: chi morirà negli ultimi episodi della serie TV?

Finalmente possiamo dirlo a gran voce: Vikings 6B è in arrivo, e manca davvero poco all'uscita della seconda parte della stagione che andrà a concludere le vicende di Bjorn la Corazza. E se purtroppo ancora non c'è certezza su quando vedremo Vikings 6B in Italia, almeno possiamo affidarci ancora ai nostri cari e vecchi approfondimenti.

Non ci stiamo dimenticando di voi, infatti, assetati di notizie e di nuove avventure dei nostri vichinghi prediletti, e per tenervi compagnia abbiamo già trattato di molte tematiche dello show di cui valeva la pena parlare lungamente. Degli esempi? Abbiamo già visto come morì Bjorn di Vikings secondo le saghe norrene, o anche la vera storia di Ubba Ragnarsson di Vikings. E se vi siete mai chiesti la vera storia di Floki di Vikings o del perché Vikings abbia cambiato così tanto la storia del genere historical drama, noi vi abbiamo risposto. Oggi, invece, cercheremo di trattare un argomento spinoso e sappiamo che ci odierete, ma dobbiamo farlo: la serie ideata da Michael Hirst non risparmia nessuno, nemmeno i personaggi più amati. Quindi, chi morirà nell'epico finale della serie targata MGM History? Proviamo a scoprirlo insieme.

Sicuramente, uno dei destini più appesi a un filo sembra quello del nostro amato Bjorn (interpretato da Alexander Ludwig). Il mid-season finale di Vikings 6 ci aveva lasciati con il fiato sospeso, temendo il peggio per lui. Ma per ora sembra ancora vivo. Durerà ancora a lungo? Non ci è dato saperlo. Se però dovessimo fare un'ipotesi, almeno guardando alle saghe norrene che più di una volta abbiamo citato, sappiamo che dei figli di Ragnarr l'unico rimasto in vita sino alla vecchiaia è stato proprio Bjorn. Che sia questo il suo destino? Lo speriamo.

Un altro personaggio il cui fato sembrava già deciso è Harald (Peter Franzén), che anche lui sembrava ormai già morto, e invece (seppur non se la passi bene) è ancora tra noi. Su Harald tendiamo a non sbilanciarci troppo, anche se temiamo che possa essere sicuramente tra le pedine sacrificabili.

E che dire di Ivar Senz'Ossa (Alex Høgh Andersen)? Su di lui ci sarebbe molto da discutere. Si trova attualmente in una posizione di potere e vantaggio, ma noi crediamo che la particolare legge che governa nella serie possa intervenire e portare alla definitiva morte di uno dei personaggi più sfaccettati e interessanti, ma decisamente poco positivi, come Ivar.

E ora la palla passa a voi: chi pensate che morirà in Vikings 6B? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un bel commento nello spazio dedicato!