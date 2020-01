Vikings 6: niente controfigure per il cruento scontro tra White Hair e la regina Lagertha

Per restituire agli spettatori la fatica dello scontro e la drammaticità degli eventi, gli attori che interpretano White Hair e la regina Lagertha in Vikings non hanno voluto usare controfigure. L'attore intervistato racconta quanto sia stato difficile girare quella scena

Vikings non è di certo una serie che va per il sottile. Per rispecchiare appieno l'antica storia della cultura vichinga i registi mettono spesso in campo una notevole dose di violenza e di drammaticità volti ad esaltare la storia di questi valorosi guerrieri del nord

Per quanto riguarda i fatti scioccanti della puntata intitolata Death and the serpent abbiamo avuto modo di ascoltare le parole di Katheryn Winnick, che aveva avuto modo di sottolineare quanto fosse stato difficile girare la scena di White Hair a livello tecnico. Ora possiamo ascoltare anche la versione di Kieran O'reilly . Intervistato da Metro ha potuto confermare le difficoltà affrontate nel girare la sua ultima scena come White Hair:

"Era molto freddo e molto fangoso. A volte è stato difficile per tutti e due, ma eravamo sempre ai nostri posti pronti a girare. Credo che ci siamo entrambi impegnati molto, abbiamo dovuto perché è stata una scena molto impegnativa"

Nonostante ciò gli attori hanno rifiutato qualsiasi aiuto dalle controfigure per far sì che nella scena fosse trasmessa quella fatica e quel dolore presente nello script:

"Lo script spiegava che doveva esserci questo grande combattimento, come un faticoso bagno di sangue, ma abbiamo deciso tutti e due di evitare qualsiasi aiuto dagli stuntman e che l'avremmo fatto al 100% da soli, per rendere reale la fatica e per trasferire sullo schermo che eravamo davvero così stanchi"

L'attore ha poi spiegato quanto sia stato aiutato dall'autenticità dei costumi indossati, che gli hanno permesso di calarsi perfettamente nei panni di un guerriero vichingo che incute terrore e rispetto.

