Vikings 6: il destino di Bjorn svelato nel nuovo video, è sopravvissuto?

Dopo l'addio di Katherin Winnick a Lagertha, i fan hanno temuto di dover salutare per sempre un altro personaggio centrale di Vikings, ferito brutalmente nel midseason finale della sesta stagione.

Stiamo ovviamente parlando di Bjorn, accoltellato dal fratello Ivar. Dopo un cliffhanger del genere, erano in molti ad essere rimasti col fiato sospeso, ma per fortuna è arrivato il trailer diffuso durante l'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego (e riportata da IGN) a fare chiarezza. La prima parte della clip è incentrata sulla comunione di Oleg e di suo nipote Igor, sequenza che si svolge sotto lo sguardo dell'alleato Ivar sul campo di battaglia.

Nella seconda parte scorgiamo però una presenza all'orizzonte e la folla incredula si trova di fronte a Bjorn, in sella al suo cavallo. Vistosamente affaticato per la ferita subita, ma comunque vivo, ed è probabile che nell'episodio lo vedremo discutere con il fratello.

Non sappiamo ancora quando andranno in onda le ultime 10 puntate, ma il creatore Michael Hirst li descrive come "gli episodi più ambiziosi ed emozionanti di sempre. Ho sempre saputo come Vikings sarebbe finito e, dopo 89 episodi, credo davvero che la saga di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli sia stata raccontata a dovere, per cui lasceremo i nostri amati fan con il finale definitivo che si meritano".

