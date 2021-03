Vikings 6: il destino finale di Bjorn, spiegato interamente

La popolarità di Vikings ha pochi precedenti nel genere dell'historical drama. La serie ideata da Michael Hirst è stata tra le più viste e amate degli ultimi anni, e purtroppo con la sua sesta stagione, divisa in due parti, abbiamo dovuto dirle addio, in attesa dello spin-off sequel Vikings: Valhalla, in arrivo prossimamente su Netflix.

Abbiamo già visto insieme il terribile infortunio subito dal personaggio di Ragnar durante la terza stagione di Vikings, ma oggi vogliamo parlare di uno dei suoi figli, diventato quasi protagonista della serie dopo la morte del personaggio interpretato da Travis Fimmel. Stiamo ovviamente parlando di Bjorn (Alexander Ludwig), il cui destino finale è stato mostrato dalle puntate conclusive del prodotto di MGM History. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler su Vikings 6B, quindi nel caso non l'aveste ancora recuperata vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Cosa succede a Bjorn in Vikings 6B?

Al termine della prima parte della sesta stagione di Vikings, vediamo Bjorn in punto di morte a causa di una grave ferita provocata dal fratello Ivar (Alex Høgh Andersen). Come abbiamo scoperto già dai trailer usciti precedenti alla pubblicazione della parte B del sesto arco narrativo della serie, Bjorn era riuscito in qualche modo a sopravvivere, seppur in condizioni critiche.

Nell'undicesimo episodio di Vikings 6, il primo della seconda parte, dal titolo King of Kings, vediamo Bjorn che lentamente sta morendo mentre la battaglia tra Rus' e Vichinghi sembra terminata in favore dei primi. Annunciata ufficialmente la morte del figlio di Ragnar, i Rus' decidono di celebrare messa sul campo di battaglia. Tuttavia il nostro eroe, che è ancora vivo, appare a cavallo. Viene colpito da delle frecce scoccate da Ganbaatar (Andrei Claude), ma prima di morire riesce comunque a lanciare l'attacco dei suoi, che sarà decisivo e porterà alla sconfitta dei Rus': Bjorn è quasi diventato un Dio in quel momento, e la sua vita termina in una maniera davvero leggendaria.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al perché i capelli di Lagertha diventano bianchi nella quinta stagione di Vikings, vogliamo sapere la vostra: vi è piaciuto il destino riservato a Bjorn in Vikings 6B? Pensate sia una giusta conclusione per il suo personaggio? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!