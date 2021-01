Vikings 6: il finale chiarisce il destino di Floki, il mistero è svelato

Dopo averla attesa per tanto tempo, finalmente Vikings 6B è arrivata sui nostri schermi, portando a conclusione le vicende dei nostri amati vichinghi. Nonostante non ne fossimo certi, speravamo che l'ultimo ciclo di episodi ci permettesse di scoprire il destino di Floki, interpretato da Gustaf Skarsgård. Per fortuna, siamo stati accontentati.

Abbiamo già visto insieme la vera storia che ha ispirato le vicende di Floki in Vikings, ma oggi siamo qui per parlare di cosa sia successo al personaggio nel finale dello show televisivo historical drama ideato da Michael Hirst.

Dove eravamo rimasti con Floki

L'ultima volta che avevamo visto il personaggio del costruttore di navi era stato nel diciannovesimo episodio della quinta stagione di Vikings, intitolato Quello che succede nella caverna. Floki, nella sua disperata ricerca di un segno degli dei al suo arrivo in Islanda, viene sorpreso da un crollo in una caverna che stava esplorando a causa di un'eruzione vulcanica. Da quel momento, e per molto tempo, non sapremo più nulla di lui, fino…

Il destino di Floki

… fino alla seconda parte della sesta stagione, e nella fattispecie al diciannovesimo episodio, dal titolo The Lord Giveth… Grazie al viaggio incredibile fatto da Ubbe (Jordan Patrick Smith) alla ricerca della terra "dorata", Ubbe e Othere (Ray Stevenson) giungono nelle lande abitate dai nativi americani Mi'kmaq, dove troveranno proprio Floki. Il costruttore di navi racconta di come il popolo si è preso cura di lui dopo la sua dipartita dall'Islanda, avvenuta a causa di un'ignota tristezza provata dopo essersi sentito abbandonare dagli dei. E la serie di Vikings si conclude proprio con un bel dialogo e un momento di amicizia fraterna tra Ubbe e Floki riguardo all'esistenza degli dei sulla terra. Floki, ormai cambiato, osserva come non sia più interessato a sapere se gli dei esistano o meno, mettendo fine al suo percorso di crescita.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della seconda parte della sesta e ultima stagione di Vikings, la palla passa a voi: vi è piaciuto il finale riservato a Floki in Vikings? È stata una conclusione piacevole per voi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!