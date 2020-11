Vikings 6: finale ancora lontano, arriverà nel 2021?

Siamo ancora in attesa della seconda parte di Vikings 6: le ultime puntate della stagione che avrebbe dovuto concludere l'opera di Michael Hirst non sono ancora andate in onda e i fan sono ansiosi di scoprire la data ufficiale in cui saranno disponibili.

La pandemia di Coronavirus ha completamente sconvolto i piani per il 2020 dei maggiori network televisivi mondiali, che hanno dovuto chiudere i set delle opere più famose a causa del rischio di contagio. Questo vale anche per i dirigenti di History, i cui piani originali prevedevano la divisione della sesta stagione in due parti, A e B, composte da dieci puntate l'una e che sarebbero dovuto andare in onda negli ultimi mesi del 2019 e nel 2020. Mentre la parte A è già disponibile per la visione nel catalogo di Netflix, Amazon Prime Video e TimVision, non è ancora stata rivelata nessuna informazione riguardo gli episodi finali, che secondo varie voci sarebbero stati pronti per il mese di novembre.

Per ora però l'account ufficiale di Vikings non ha ancora annunciato una data di uscita, facendo pensare ai fan che la messa in onda potrebbe essere slittata a dicembre, mentre altri credono che sia molto più probabile vederle nel 2021.

Mentre aspettiamo ulteriori novità a riguardo, vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo del personaggio di Floki in Vikings.