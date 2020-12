Vikings 6, il gran finale ha una data di uscita: svelato il trailer ufficiale

A sorpresa, Amazon Prime Video ha stretto un accordo con MGM Television per pubblicare in anteprima la seconda parte della stagione finale di Vikings, di cui è stato rivelato anche un trailer ufficiale.

Come annunciato alla fine del filmato, che potete trovare in calce all'articolo, i 10 episodi finali della serie debutteranno sulla piattaforma streaming il prossimo 30 dicembre, tutti in una volta sola, per poi andare in onda su History nel corso del 2021.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente della sezione worldwide content licensing di Amazon, Brad Beale, la data in questione fa riferimento solamente ai cataloghi Prime Video di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda. Per quanto riguarda l'Italia, restiamo dunque in attesa di novità da parte di Tim Vision, che ricordiamo aver pubblicato gli episodi della prima parte con solo un giorno di ritardo rispetto alla programmazione oltreoceano.

"La nostra monumentale saga dei Vichinghi sta arrivando alla sua conclusione, ma non prima che abbiate avuto la possibilità di guardare alcuni dei miei episodi preferiti di sempre" ha commentato il creatore e showrunner Michael Hirst (via Comicbook.com). "Prime Video esporrà il finale della serie al pubblico in streaming per la prima volta. Preparatevi a rimanere sbalorditi per le molte sorprese che troverete lungo la strada. E se avete lacrime da versare, preparatevi a farlo."

