Vikings 6: l'ideatore della serie parla della battaglia del midseason finale

Dopo una nona puntata solida ed intrigante è arrivato il midseason finale della sesta stagione di Vikings, incentrato sull'arrivo di una nota popolazione e su di una sanguinosa battaglia. Lo sceneggiatore, nonché ideatore della serie, Michael Hirst, ha discusso alcune questioni durante un'intervista su Variety.

Ha elogiato innanzi tutto il regista Daniel Grou, rilevando come non sia stato per niente facile gestire una sfida del genere. I due hanno parlato anche di come rappresentare al meglio la scena prima della battaglia, nella quale i due fratelli Ivar e Bjorn si confrontano e aggiungono al tutto un tocco personale: "Odio quelle battaglie dove gli eserciti vanno da sinistra a destra e da destra a sinistra, e a te non importa più chi muore. Voglio che sia un fatto personale. Ci sono un sacco di conflitti personali che vengono portati avanti, momenti incentrati sulla vita e sulla morte delle singole persone."

Ha poi commentato come l'arrivo della popolazione dei Rus dovesse attenersi ai canoni storici ma allo stesso tempo avvenire in modo spettacolare. Dato che il fondale dei fiordi non è sabbioso, ma sale bruscamente, il regista e lo sceneggiatore si sono ispirati allo sbarco del D-Day, durante il quale i soldati utilizzarono delle imbarcazioni più leggere per sbarcare: "Stavamo imparando dalla storia e seguendo la storia, ed è stato molto emozionante far riferimento agli sbarchi del D-Day in una serie tv riguardante i vichinghi"

Hirst ha poi parlato di come l'idea di unirsi per combattere un nemico comune riesca solo in parte a mettere fine alle faide tra i vari clan di Vikings. In certi momenti lo sceneggiatore ha voluto dare l'idea che ciò potesse essere possibile, e che ci potesse essere un unico re di tutta la Norvegia, ma alla fine la struttura sociale stessa di queste popolazioni si basava sul vendicarsi per i torti subiti, e ha capito di dover continuare a rappresentare i combattimenti tra fratelli e consanguinei per rendere verosimile ciò che stava raccontando.

L'evento principale della puntata è stata la presunta morte di Bjorn, caduto per mano del fratello, ma in proposito Hirst ha commentato: "Non sapete se Bjorn è morto oppure no", invitando gli spettatori ad attendere il resto delle puntate.

Anche Kateryn Winnick ha parlato di Vikings e della sua esperienza come regista, dopo che il suo personaggio è uscito di scena.