Vikings 6, perché i capelli di Lagertha diventano di colpo bianchi?

Una serie che purtroppo non tornerà più con delle nuove stagioni è Vikings. Lo show ideato da Michael Hirst si è concluso con la trasmissione della seconda parte della sesta stagione, che ha comunque terminato le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok al meglio, per un finale globalmente apprezzato dai fan e che ha messo d'accordo tutti.

Vi abbiamo già parlato di che fine abbia fatto Rollo in Vikings, e oggi vogliamo sempre a tornare di un altro argomento che riguarda la quinta stagione della serie. Vi avvisiamo che faremo spoiler sul quinto ciclo di episodi di Vikings, quindi se non siete ancora arrivati a quel punto vi invitiamo a non procedere nella lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

I capelli di Lagertha

Durante le prime quattro stagioni della serie, abbiamo sempre visto la splendida chioma di Lagertha (interpretata da Katheryn Winnick) brillare di un acceso biondo, un vero e proprio tratto caratteristico della shield-maiden. Tuttavia, durante la quinta stagione, nel decimo episodio che va a concluderne la prima parte, dal titolo Momenti di visione, vediamo la donna con dei capelli totalmente diventati bianchi. Per quale motivo?

Perché i capelli di Lagertha diventano bianchi?

In molti hanno pensato che ciò fosse dovuto a un invecchiamento precoce, o comunque come un tentativo da parte di Hirst di mostrare quanto il tempo sia passato per la donna. Tuttavia, la realtà è un'altra. Lagertha ha sofferto di quella che è conosciuta come la sindrome di Maria Antonietta, una condizione medica che causa l'improvvisa perdita di colore da parte dei capelli. Tale sindrome è provocata da un grosso stress prolungatosi nel tempo, e quindi è ben comprensibile come mai la shield-maiden arrivi a soffrirne. Tutti gli shock emotivamente stressanti subiti dalla donna nel corso della serie, di cui l'ultimo prima del suo "cambiamento" lo vediamo nel terribile scontro con l'ex amante Astrid (Josefin Asplund), che si conclude con la morte di quest'ultima, hanno inferto una ferita psicologica impossibile da rimarginare per Lagertha, che l'ha subita con evidenti segni fisici.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul terribile infortunio subito da Ragnar nella terza stagione di Vikings, la palla passa a voi: conoscevate la condizione medica di cui soffre Lagertha nella quinta stagione di Vikings? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!