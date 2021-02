Vikings 6: quando esce la seconda parte su Netflix? Ecco come vederlo al momento

Dopo una lunga attesa, Vikings 6 è arrivata con la sua seconda parte, che ha concluso tutte le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok. In generale, il finale dello show è stato apprezzato dai fan, che sono rimasti soddisfatti. In attesa di assistere allo spin-off Vikings: Valhalla, oggi vi proponiamo un'utile guida allo streaming per Vikings 6B.

Se abbiamo già visto insieme le 5 morti più clamorose di tutta la serie di Michael Hirst Vikings, oggi vogliamo proprio parlarvi di quando potrebbe arrivare la seconda parte della sesta stagione su Netflix, e dove vedere per ora il finale dello show.

Quando arriva Vikings 6B su Netflix?

La prima parte della stagione 6 dello show è arrivata sulla piattaforma di streaming californiana il 5 marzo del 2020, con i 10 episodi che hanno fornito il perfetto antipasto per una conclusione ricca di pathos ed emozioni. Al momento, Netflix non ha ancora fornito una data ufficiale per l'uscita, ma crediamo che, plausibilmente, potrebbe arrivare entro l'estate del 2021 sul suo catalogo. Inoltre, gli abbonati a Netflix potranno godersi in esclusiva Vikings: Valhalla, che sarà un originale della piattaforma.

Dove vedere per ora Vikings 6B?

Al momento, l'unico modo per poter godere del gran finale dello show è vederlo sul servizio di streaming TIMvision, che detiene i diritti in anteprima di trasmissione della serie sin dalla seconda stagione, e che ha pubblicato le dieci puntate che hanno concluso la storia dei figli di Ragnar il 30 dicembre del 2020.

Mentre vi lasciamo a una nostra interessante analisi dell'epico finale di serie di Vikings, vogliamo sapere la vostra: avete già visto la seconda parte della sesta stagione di Vikings? Attendete la sua uscita su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!