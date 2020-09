Vikings 6: quando tornano i nuovi episodi? Tutti gli ultimi aggiornamenti

Vikings 6 ha saputo emozionare non solo tutti i fan, ma anche il cast della serie, come testimonia il toccante tributo di Katheryn Winnick a Lagertha. Mancano solo 10 episodi alla conclusione dell'historical drama e, mentre abbiamo scoperto grazie a un trailer il destino di Bjorn, molte questioni sono rimaste in sospeso.

Grazie al trailer uscito nel corso del San Diego Comic Con 2020, sappiamo che l'undicesimo episodio di Vikings 6 sarà ambientato subito dopo la sanguinosa battaglia che ha portato alla vittoria le truppe dei Rus' guidate dal temibile Oleg (grazie all'aiuto di Ivar Senz'ossa e Hvitserk), contro i norreni, che hanno visto cadere con una ferita apparentemente mortale il re di Kattegat Bjorn. Il video tuttavia, a sorpresa mostra il ritorno di Bjorn Ragnarsson, che sembrava essere stato assassinato da suo fratello Ivar nel finale del decimo episodio. Lo showrunner Michael Hirst ha confermato durante un'intervista concessa a GameSpot che il figlio di Ragnar (Travis Fimmel) e Lagertha: "(Bjorn) non è morto, non ancora. L'episodio 11 sorprenderà tutti i fan. È davvero potente, e brillante per Alexander (Ludwig, l'interprete di Bjorn) esattamente nella maniera che volevo."

Le dichiarazioni successive di Hirst hanno sollevato ancora più speculazioni:

"Ho sempre saputo quali personaggi sarebbero sopravvissuti, e mi sentivo che Bjorn sarebbe morto. La domanda è quando, e di questo ne ho parlato con Alexander".

Questo ha portato molti fan a sospettare che il prossimo episodio di Vikings, il numero 11, potrebbe portare alla vera morte di Bjorn la corazza. Ma quando uscirà l'episodio 11 e, di conseguenza, la seconda parte della sesta stagione di Vikings? History non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale, tenendo per ora come periodo di debutto per i nuovi episodi la fine del 2020.

In attesa di conoscere quando finalmente potremo assistere alla conclusione delle leggendarie vicende dei vichinghi, vi ricordiamo che è stato annunciato lo spin-off Vikings Valhalla, che sarà ambientato 100 anni dopo la fine delle vicende della sesta stagione di Vikings.