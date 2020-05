Vikings 6: quando uscirà la seconda parte dell'ultima stagione?

Vikings 6 conclude definitivamente la nota serie storica creata da Michael Hirst. La prima parte della stagione è andata in onda alla fine dello scorso anno, chiudendosi con un midseason finale (ecco la recensione di Vikings 6x10) a dir poco mozzafiato lo scorso 6 febbraio. Quando uscirà allora la Parte 2?

Al momento non c'è una data precisa per la distribuzione dei prossimi episodi, ma è possibile fare alcuni calcoli e immaginare quando debutteranno. Considerando che la prima puntata di Vikings 6, Nuovi inizi, è stata trasmessa in Italia il 5 dicembre 2019, è più che mai probabile che bisognerà attendere la fine dell'anno per i dieci capitoli finali.

Gli episodi di Vikings 6 distribuiti finora sono stati resi disponibili su Timvision a meno di ventiquattr'ore dalla loro messa in onda sul network americano History, perciò ci si aspetta che lo stesso schema venga seguito dai prossimi. Come quelli della prima parte, anche gli ultimi dieci capitoli saranno pubblicati con cadenza settimanale. Una volta terminata la distribuzione su Timvision, arriveranno anche su Netflix.

Dal momento che la seconda parte di Vikings 4 ha esordito negli Stati Uniti il 30 novembre 2016 e la seconda parte di Vikings 5 il 29 novembre 2018, è possibile che, sulla base di tali calcoli, la Parte 2 di Vikings 6 esordirà tra il 25 novembre e il 1 dicembre 2020.

A proposito dell'ultima stagione, ecco un bilancio sulla prima parte di Vikings 6.