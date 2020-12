Vikings 6: quando potrebbe uscire in Italia la seconda parte?

Il trailer ufficiale di Vikings 6 ci ha permesso di conoscere la data di uscita americana dello show di History, che sarà trasmesso in anteprima su Amazon Prime Video. Nonostante il servizio streaming di Jeff Bezos sia presente anche in Italia, la seconda parte della stagione sarà disponibile più avanti.

È stato il vicepresidente della sezione cotent licensing di Amazon ad avvisare che gli accordi presi con History valgono solo per gli Stati Uniti e per alcune nazioni europee, Italia esclusa. I diritti per la messa in onda in anteprima di Vikings sono infatti nelle mani di Tim, che permette di vedere le sei stagioni dello show agli utenti di Tim Vision, dividendola sempre in due separate parti, che sono andate in onda il giorno dopo rispetto alla pubblicazione originale.

È stato così anche per la prima parte della sesta stagione, che ha debuttato su Prime Video il 4 dicembre 2019 e diventando disponibile su Tim Vision il 5 dicembre dello stesso anno. In questo caso i fan italiani potrebbero vedere i dieci episodi rimanenti a partire dal 31 dicembre. Purtroppo per adesso non è ancora stato confermato nulla, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo altri dettagli a riguardo. Per concludere vi segnaliamo il nuovo show dal creatore di Vikings.