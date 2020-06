Vikings 6: dove eravamo rimasti in attesa della parte finale

Con l'arrivo delle puntate finali di Vikings 6 dovremo dire veramente addio alla storica serie e al suo immaginario vichingo, e per arrivare preparati è bene fare il punto della situazione.

Con la morte di Ragnar, gli autori hanno continuato la saga familiare trattando la sorte dei suoi discendenti e all'inizio della sesta stagione abbiamo ritrovato Bjorn trionfante dopo aver sconfitto il perfido Ivar ed essersi garantito il diritto di sedere sul trono di Kattegat.

Il nuovo regno improntato al commercio giunge però ad un nuovo periodo di crisi quando scoppia una nuova faida all'interno della famiglia, e Bjorn viene coinvolto nell'elezione del Re di Norvegia, al fianco di Re Harald. Proprio quest'ultimo si ritroverà ad essere suo nemico e lo batterà.



L'eroe riesce comunque a scappare ma i drammi non finiscono qui, poiché nel frattempo sua madre, la determinata Lagertha è stata uccisa da Hvitserk, che verrà di conseguenza esiliato da Kattegat. Anche l'altro fratello di Bjorn, Ubbe, deciderà di andarsene per cercare Floki in Islanda.



Un'altra storyline importante che abbiamo avuto modo di approfondire in queste prime puntate riguarda la pericolosa invasione dei Russi, promossa dallo stesso Ivar, spodestato da Kattegat. Sulla Via della Seta incontra Oleg, il principe a capo dei Russi. Un personaggio particolarmente crudele e tra i due si creerà un rapporto ambiguo a causa degli interessi comuni.



La prima metà della stagione si chiude con un cliffhanger che ha lasciato i fan in sospeso: dopo un'epica battaglia tra vichinghi e russi, Ivar pugnala Bjorn. Non sappiamo però se il guerriero sia effettivamente morto e non ci resta che aspettare il finale per saperne di più.