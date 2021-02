Vikings 6, che fine ha fatto Rollo? Ecco perché non compare nel finale di serie

La seconda parte della sesta stagione di Vikings ha finalmente concluso le vicende di tutti i figli di Ragnar Lothbrok. Il finale di serie è stato particolarmente apprezzato dai fan, che hanno avuto finalmente tutte le risposte alle domande e alle storie che erano state lasciate in sospeso dalle scorse stagioni. O quasi.

Abbiamo visto insieme quando potrebbe uscire Vikings 6B su Amazon Prime Video, ma oggi vogliamo parlare proprio della storia della serie per cercare di comprendere quale sia stato il destino di un personaggio importante come Rollo (interpretato da Clive Standen), scomparso dallo show dopo la sua quinta stagione.

Quando abbiamo visto per l'ultima volta Rollo in Vikings?

L'ultima apparizione del fratello di Ragnar (interpretato da Travis Fimmel nello show), è stata nell'undicesimo episodio della quinta stagione di Vikings, dal titolo La rivelazione. Durante l'episodio, assistiamo alla scioccante confessione da parte di Rollo che afferma di essere il vero padre di Bjorn (Alexander Ludwig). Tuttavia, il giovane rifiuta questa visione - anche se veritiera - in quanto afferma di essere molto più simile a Ragnar che a Rollo, e di vedere solo nel primo una vera figura paterna.

Perché Rollo non è tornato nella sesta e ultima stagione di Vikings?

Michael Hirst, showrunner dell'historical drama targato MGM History ha spiegato l'assenza del personaggio interpretato da Standen nell'ultimo arco narrativo della serie:

"La sua storia è finita nella mia saga. Se n'è andato, consolidato come regnante in Normandia, non fa più parte della mia narrativa".

Tuttavia, non ha escluso che almeno qualcosa su quello che è stato il suo futuro, anche dopo la conclusione di Vikings, possa essere raccontata nello spin-off sequel in arrivo prossimamente su Netflix di Vikings: Valhalla.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sull'analisi dell'epico finale di serie di Vikings, la palla passa a voi: vi è dispiaciuto non vedere Rollo in nessuna delle due parti di Vikings 6? Vi piace come si sia conclusa la sua storia? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!