Vikings 6: la prima parte della stagione sbarca su Rai4, ecco quando

In attesa dell'epica conclusione di Vikings, i vichinghi sbarcano su Rai4 con le prima parte della sesta stagione, dieci puntate che gettano le basi per il finale.

L'incipit, intitolato Nuovi Inizi, verrà trasmesso il 9 dicembre in prima serata e la programmazione proseguirà ogni mercoledì. Si tratta della prima visione in chiaro, dato che la sesta stagione era uscita solo su TimVision fino al 6 febbraio 2020, quindi per chi se la fosse persa è un'occasione irrinunciabile.

La trama si concentrerà sui fratelli protagonisti Bjorn ed Ivar. Il primo dovrà rendere onore al nome del padre dovendo affrontare diverse insidie, mentre il secondo entrerà in contatto con i Russi dopo un viaggio nella Via della Seta. Tra sovrani inaffidabili, lotte di potere e sanguinose battaglie, la serie continuerà ad omaggiare la cultura nordica, con richiami alla storia e alle gesta letterarie contenute nelle saghe norvegesi e islandesi.

Nel cast troviamo ancora Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Alex hogh Andersen e Jordan Patrick Smith. Sarà fondamentale conoscere le vicende delle puntate in questione, in attesa di scoprire quando arriverà la seconda parte di Vikings 6 in Italia. Nel frattempo vi consigliamo di dare uno sguardo anche a queste 10 serie perfette per i fan di Vikings.