Vikings 6B, quando esce su Prime Video la seconda parte? Finalmente lo sappiamo

Molti fan erano rimasti delusi a Dicembre 2020 alla notizia che la seconda parte della sesta stagione di Vikings non sarebbe stata disponibile su Prime Italia, ma solo su TIMvision. Oggi, però, finalmente sappiamo quando uscirà su Prime Video la 6B della serie che racconta le vicende di Ragnar Lothbrok e figli.

Con un post, Amazon Prime Video, ha infatti annunciato che l'uscita della 6B di Vikings è fissata per il Primo Agosto. Mancherebbe dunque pochissimo. Prime ha dovuto attendere a causa di un problema di diritti. Come sappiamo, infatti, la piattaforma streaming possiede i diritti per la trasmissione in esclusiva della serie, ma solo in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito, Germania e Austria.

I dieci episodi che concluderanno l'arco narrativo della serie, usciti in prima visione italiana il 30 Dicembre 2020, ci regaleranno un finale per tutti i personaggi. La prima parte della sesta stagione ci aveva lasciati con una domanda: Bjorn è morto davvero? Scopriremo subito che non è così. Infatti nonostante sia stato ridotto in fin di vita dal fratello Ivar, è riuscito a sopravvivere. Come vedremo, Ragnar resta una presenza importante nella serie, nonostante sia morto già da un po'. Nella 6B vedremo anche Ubbe e la moglie Torvi che iniziano un viaggio per far luce sulla morte di Floki. Molte vicende si concluderanno e molte questioni saranno risolte. Tuttavia, sembrerebbe che il finale di Vikings abbia lasciato anche alcune domande senza riposta.

Adesso non vi resta che aspettare il 1 Agosto e godervi finalmente l'epico finale di Vikings 6 che la nostra redazione ha commentato per voi.