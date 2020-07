Vikings, 8 serie da guardare se siete fan dello show

Ora che gli ultimi episodi di Vikings si stanno per avvicinare, e che lo sviluppo della serie spin-off Vikings: Valhalla è fermo per ovvie ragioni (pandemia globale in primis), cosa possono guardare i fan dello show di History Channel?

Se già sentite la mancanza di spade, scudi, spettacolari combattimenti e possenti guerrieri; se già provate nostalgie per le saghe epiche e le ambientazioni fantasy/storiche; se già disperate all'idea di non vedere più personaggi come Lagertha, Bjorn, Floki e il resto dei protagonisti di Vikings, non andate oltre: abbiamo qualche consiglio per voi.

I colleghi di TV Guide hanno infatti compilato una lista di serie tv dai toni e dalle atmosfere simili a quelle della serie targata History Channel, e noi ve la riproponiamo qui di seguito. Tra queste troverete davvero di tutto, dalle serie più popolari come Game of Thrones e The Witcher a quelle passate un po' più in sordina come Black Sails e The Last Kingdom, ma anche dei veri e propri throwback come Spartacus, spaziando per i reami della tv di genere.

Game of Thrones (HBO)

The Last Kingdom (BBC 2/Netflix)

Real Vikings (Prime Video)

Black Sails (Starz)

Spartacus (Starz)

Knightfall (History)

The Witcher (Netflix)

Norsemen (NRK1)

E voi, quali di queste serie avete già visto, e quali invece avete in programma di vedere? Fateci sapere nei commenti.