Vikings: Alexander Ludwig annuncia il suo fidanzamento con Lauren Dear

Il Guerriero Vichingo figlio di Ragnar Lothbrok, Bjorn, si è ufficialmente fidanzato. Ovviamente stiamo parlando del suo interprete, Alexander Ludwig, che ha annunciato su Instagram questo fine settimana che lui e la sua ragazza Lauren Dear si sono fidanzati.

Entrambi hanno festeggiato l'occasione con un post sui social media, tra cui una serie di foto che mostrano l'anello, con la didascalia "Riccioli d'oro e Bambi vivono felici e contenti". In un post separato sulla sua storia su Instagram, Ludwig ha risposto agli auguri e alle congratulazioni dei co-protagonisti e dei fan, aggiungendo: "Grazie a tutti per tutti gli incredibili auguri. Sì, sono l'uomo più fortunato del dannato mondo ad averla al mio fianco."



La carriera di Ludwig è stata lunga con molte tappe diverse lungo il percorso. Nel 2007 ha recitato l'adattamento cinematografico Il Risveglio delle Tenebre, uno dei tanti adattamenti di Hollywood che cercava di competere con il franchise di Harry Potter. Poi ha recitato in Corsa a Witch Mountain del 2009 accanto Dwayne "The Rock" Johnson. Successivamente ha recitato in The Hunger Games.



Il ruolo per cui Ludwig è meglio conosciuto, tuttavia, è Bjorn la Corazza in Vikings su The History Channel. L'anno scorso è stato confermato che la serie di successo sarebbe tornata per la sesta e ultima stagione, divisa in due parti, con il primo lotto di episodi rilasciato all'inizio di quest'anno.



La serie si è conclusa con un cliffhanger, ma nessuna morte è stata ancora confermata. Restano tuttavia dieci episodi nella serie e il ritorno è programmato per il prossimo anno.



Ludwig è già al lavoro sul suo prossimo progetto, reciterà a fianco di Stephen Amell per la serie di Starz Heels, un nuovo spettacolo che sarà incentrato sul mondo del wrestling professionale indipendente. Ludwig interpreterà il ruolo di "Ace Spade", il fratello del personaggio di Amell, il quale sta combattendo per l'eredità del loro defunto padre nel mondo del wrestling professionistico.

La produzione di quella serie è in corso, quindi Ludwig ha del tempo prima del matrimonio con la sua Lauren.



