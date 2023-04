Vikings, Alyssa Sutherland riflette sulla morte di Aslaug: 'Desideravo empatia'

Alyssa Sutherland è pronta ad approdare nel film horror Evil Dead Rise - in sala dal 20 aprile 2023, - ma non per questo dimentica la sua partecipazione nella pluripremiata serie TV Vikings, nella quale ha interpretato la principessa Aslaug Sigurdsdottir.

Nel commentare il personaggio, seconda moglie di Ragnar Lothbrok, ex regina di Kattegat e madre di Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar, così dichiara l'attrice: "Dovremmo ringraziare Michael Hurst per il modo in cui ha scritto quella scena: rispecchiava in modo davvero autentico alcuni sentimenti che provavo. Sai, ero un personaggio che sta per essere introdotto nella storia, una seconda moglie, una figura controversa che cerca di forzare la propria strada all'interno del fandom... Di conseguenza, girare la scena della morte è centrale per consentire ad Aslaug di esprimere: 'Anche io faccio parte di questa storia'. Un sottotesto del genere ha risuonato con la mia intimità, perché personalmente ho sempre voluto che il fandom abbracciasse questa donna così complicata; al contempo, volevo provassero empatia per lei. Ho cercato di esprimere tutti questi elementi nella scena in cui lei stava negoziando la propria morte: se avesse provocato Lagertha a ucciderla, tecnicamente sarebbe morta in battaglia, perciò destinata ad approdare nel Valhalla". A questo punto, una domanda sorge spontanea: chi fu il grande amore di Ragnar in Vikings?

Inoltre, il sofferto percorso dell'attrice si è prolungato ben oltre il set delle riprese: "C'erano molte cose che dovevo evitare quando sono entrata nello show" ha aggiunto Sutherland. "Ero così entusiasta del ruolo, perciò sono andata sui social network ancor prima che il mio primo episodio andasse in onda – non lo farò più, – e ho letto i commenti delle persone, molti dei quali si concentravano sul confronto fisico tra me e Katheryn Winnick. Messaggi del genere furono davvero terribili, onestamente, sembrava che soltanto una fetta ristrettissima di appassionati apprezzasse Aslaug".

Di certo, l'attrice è riuscita a esprimere tutto il suo grande talento nello show incentrato sulla mitologia norrena, andata in onda dal 2013 al 2021. Se preferite l'horror, invece, non vi resta che aspettare la pubblicazione del suo prossimo progetto: Evil Dead Rise promette sangue e terrore, stando agli spettatori dell'anteprima.