Vikings: avete amato la serie TV? Ecco i libri e i racconti delle saghe di Ragnar Lothbrok

Anche se Travis Fimmel si è lasciato Vikings alle spalle entrando a far parte del cast di Raised By The Wolf, il suo Ragnar Lothbrok rimarrà per sempre impresso nella memoria dei fan. In realtà c'è però ancora molto da scoprire sul noto eroe vichingo, grazie alle opere letterarie che lo vedono protagonista.

A metà strada tra personaggio storico ed eroe leggendario, Ragnar è protagonista di diverse saghe islandesi, un genere letterario antico con radici nell'oralità. Esistono moltissime saghe utili per capire appieno il mondo norreno, dato che venivano usate dalle popolazioni del nord anche come strumento di conservazione della memoria collettiva.

In Italia le varie saghe sono edite solitamente da Iperborea, ma per quanto riguarda Ragnar potete trovare praticamente tutto il materiale che lo riguarda all'interno dell'edizione Fanucci, che vanta una copertina ispirata proprio alla serie Vikings. Di seguito riportiamo tutto ciò che si trova al suo interno:

La saga di Ragnar

Il Sögubrot

Elenco dei re svedesi

Il racconto dei figli di Ragnar

Il Krákumál

La saga di Ragnar è il testo più corposo e tratta della storia dell'eroe, delle sue conquiste e della sua famiglia, ripresa poi ne Il racconto dei figli di Ragnar (un po' come succede nella serie Amazon). Il Sogubrot af nokkrum fornkonungum è una saga più frammentaria e tratta più in generale le imprese di diversi re antichi, culminanti nella gigantesca Battaglia di Bràvellir. L'elenco dei re svedesi vi darà una panoramica sui sovrani più famosi, mentre il Krákumál è un poema scaldico del dodicesimo secolo. Gli scaldi erano figure simili ai poeti o ai giullari, e in questo caso il monologo si basa proprio su Ragnar in punto di morte, intento a raccontare le sue gesta passate dopo aver ricevuto un morso da un serpente.

Sebbene il tipo di narrazione non rispecchi quella dei romanzi più avvincenti pensati per il pubblico moderno, se il mondo norreno vi appassiona vi consigliamo di dargli una possibilità. Intanto, il nuovo trailer di Vikings ci ha rivelato la sorte di Bjorn.