Vikings, quanti anni passano dall'inizio alla fine? Scopriamolo

Liberamente ispirata e modellata sulle saghe norrene, Vikings ha avuto una serie di importanti salti temporali mentre metteva in mostra le leggende della storia vichinga dipingendo un'immagine mutevole della Scandinavia.

Il protagonista originale di Vikings, Ragnar Lothbrok, è stato ucciso nella stagione 4, e l'unico personaggio rimasto della prima stagione dello show è il figlio maggiore di Ragnar, Bjorn. A causa della sua ambientazione in un lontano passato, è difficile dire quanto siano storicamente accurati gli eventi accaduti in Vikings.

La stagione 1 di Vikings inizia nell'anno 793 d.C., con un evento che si è sicuramente verificato: l'incursione della chiesa di San Cuthbert, sull'isola di Lindisfarne. Sebbene questa non fosse la prima volta che gli "uomini del nord" sbarcavano sulle coste britanniche, fu la prima di molte incursioni vichinghe in Inghilterra, e fu una terrificante violazione per i sassoni impreparati. Vikings ha fatto un balzo in avanti di quattro anni nella stagione 2, durante il quale Bjorn è passato da essere un bambino impreparato a un adolescente. Da lì, tuttavia, la cronologia dello spettacolo è diventata piuttosto lenta.

Senza indicazioni specifiche sullo schermo riguardanti gli anni in cui si svolgono le varie stagioni, il modo migliore per tenere traccia del tempo è attraverso l'invecchiamento dei personaggi principali e dei loro figli.

Ad esempio la regina Aslaug è incinta del secondo figlio di Ragnar, Ubbe, all'inizio della stagione 2 di Vikings, ed è nato durante il salto temporale. Ubbe ha circa 10-12 anni nella prima metà della stagione 4 di Vikings, che è quindi ambientata intorno all'805 d.C. C'è un altro grande salto temporale dopo la devastante sconfitta di Ragnar al secondo assedio di Parigi nella stagione 4. Quando Ragnar torna a Kattegat, suo figlio più giovane, Ivar il disossato, è nella tarda adolescenza e Ubbe è un uomo adulto. Parlando con EW, lo showrunner Michael Hirst ha riferito che nemmeno lui sa quanto tempo sia passato realmente.

Il figlio di Bjorn, Hali, è nato durante questo salto temporale e sembra avere circa otto anni quando viene ucciso nella prima metà della stagione 6 di Vikings. Complessivamente, sembra che siano passati circa tre decenni dall'inizio di Vikings, con l'inizio della stagione 6 all'incirca intorno all'825 d.C.

