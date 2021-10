Vikings, quanti anni hanno i protagonisti della serie?

I protagonisti di Valhalla, spin-off di Vikings, sono stati rivelati. La nuova serie sarà ambientata circa 100 anni dopo gli eventi dell'originale, e vedrà personaggi diversi. Tra Re, Regine, figli e così via, avremo ancora una volta una varietà di generazioni sullo schermo. A tal proposito, quanti anni avevano i protagonisti di Vikings nello show?

Come sappiamo ogni stagione rappresenta un salto di più anni nella vita dei protagonisti, dunque prenderemo come riferimento la prima per alcuni e altre per personaggi che sono arrivati dopo.

Secondo i nostri calcoli il protagonista della serie, Ragnar "Lothbrok" Sigurdsson, all'inizio della vicenda aveva circa 30-32 anni, mentre in occasione della sua ultima apparizione nella 4B di Vikings ne aveva ben 50. All'epoca sua coniuge Lagertha aveva circa 29-31 anni, mentre quella che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Aslaug, ne aveva 26.

Il fratello di Ragnar, Rollo, che sarebbe poi diventato Duca di Normandia, nella stagione 1 aveva invece un'età stimata tra i 31 e i 33 anni, dunque era indicativamente un anno più grande di Ragnar. Nella stessa fascia d'età era anche Floki, amico del protagonista, che all'inizio della vicenda aveva circa 32 anni.

Una storia a parte riguarda invece i figli di Ragnar. Arrivati tutti in momenti diversi, alcuni nella prima stagione ancora non c'erano. Il solo che infatti conosciamo all'inizio della vicenda è Björn, il primogenito che, come viene chiaramente detto, ha 12 anni. Ad arrivare in Vikings 2 sono invece Ubbe e Hvitserk, che sono divisi da una differenza di circa 2-3 anni. Come apprendiamo, nella 4B il primo ha 21 anni, dunque il fratello dovrebbe averne 19. Andando in ordine abbiamo poi Sigurd, che sempre nella 4B viene ucciso a 17 anni dal fratello Ivar, più o meno suo coetaneo.

Ovviamente si tratta di stime e di dati storicamente non del tutto corretti, ma adattati in base alle esigenze narrative dagli sceneggiatori.

Adesso i fan di Vikings sentono la mancanza dello show, che tenteranno di colmare con il nuovo spin-off in arrivo. E proprio parlando di questo, abbiamo dato un primo sguardo a Valhalla. Scoprite cosa ne pensiamo!