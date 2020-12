Vikings: Annunciata la data di uscita su Timvision della sesta stagione

In attesa di ulteriori notizie sulla stagione conclusiva, vi avevamo ricordato le cinque scene più importanti di Vikings, Timvision ha quindi rivelato con un post su Instagram la data in cui saranno disponibili le dieci puntate rimanenti.

Gli appassionati delle storie dei vichinghi dovranno aspettare le cinque del 30 dicembre per vedere gli ultimi episodi della saga prodotta da History Channel. L'annuncio arriva grazie ad un post sul profilo Instagram ufficiale di Timvision, che potete trovare in calce alla notizia. Nei commenti i fan hanno subito dichiarato il loro entusiasmo per questa notizia, mentre altri chiedevano se le puntate sarebbero state trasmesse a cadenza settimanale o se invece saranno disponibili subito. Secondo quanto rivela l'account, la stagione rimanente si potrà vedere tutta d'un fiato, in quanto gli episodi saranno tutti pubblicati in contemporanea.

Nelle puntate saranno presenti i vari attori che hanno interpretato i membri della famiglia di Ragnar Lothbrok, scopriremo quindi come si concluderanno le loro vicende. Infine vi ricordiamo che History Channel ha in programma altre serie TV ambientate nel mondo dei vichinghi, anche se per ora non conosciamo ancora molti dettagli a riguardo.

Per concludere vi segnaliamo la nostra notizia sul personaggio di Astrid di Vikings, in cui parliamo della sua vera storia.