Vikings: Bjorn e Amma non stanno più insieme, ecco il nuovo amore di Alexander Ludwig

Vento di novità nella vita di Alexander Ludwig: l'interprete di Bjorn in Vikings ha deciso di intraprendere una nuova relazione, e questo conferma la fine della storia con Kristy Dawn Dinsmore (Amma, nella serie).

L'attore ha condiviso la novità nelle Stories di Instagram, mostrandosi sorridente al fianco di Lauren Dear. I due si scambiano baci sulla guancia e bevono birra mentre si godono un po' di relax in giro per il mondo, ma non mancano i divertenti siparietti drammatici: in un video Ludwig decide di sorprendere la ragazza alle spalle per spaventarla, ammettendo "Vale la pena rovinare la nostra relazione per questo? Probabilmente no... Ma ho vinto io? Oh sì".

La relazione tra Ludwig e Dinsmore era iniziata nel 2016 ed è proseguita fino al 2020, ma nessuno sapeva della loro separazione, per cui i fan dello statuario attore avranno di che discutere e c'è persino che non si fa problemi a chiedergli informazioni su quanto accaduto nei commenti alle foto con la nuova ragazza.

Purtroppo, al di fuori di Instagram, i fan potranno ammirarlo nei panni di Bjorn ancora per poco, visto che anche Vikings si appresta a chiudere i battenti, arrivata ormai alla sesta stagione. Nei nuovi episodi di Vikings scopriremo definitivamente cosa ne è stato di Bjorn, protagonista di un cliffhanger piuttosto brutale nel finale della quinta stagione.