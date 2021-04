Vikings, chi fu davvero il grande amore di Ragnar? La vera storia tra Astrid e Lagertha

Per sei stagioni, abbiamo amato alla follia Vikings, prodotto di punta della MGM History, e uno degli historical drama meglio riusciti della storia, che ha avuto il merito di cambiare per sempre il suo genere di riferimento, fino a portarlo a vette mai conosciute prima. Oggi vogliamo esplorare una curiosità riguardo a uno dei suoi protagonisti.

Abbiamo visto insieme che cosa voglia dire il nome di Ragnar in Vikings, e proprio del personaggio interpretato da Travis Fimmel abbiamo intenzione di parlare, raccontandovi la vera storia delle varie "amanti" di Ragnar.

Una storia simile

Sappiamo bene, dalla serie TV di Vikings, che Ragnar abbia avuto due grandi amori nella sua vita: Lagertha (interpretata da Katheryn Winnick) e Aslaug (Alyssa Sutherland). Sicuramente, tra le due, non ce ne voglia Aslaug, ma il nostro Ragnar appare ovvio che abbia sempre preferito la shieldmaiden, la sua vera e propria anima gemella.

Se si guarda alla storia "reale" raccontata dalle cronache norrene, Ragnarr Loðbrók ha avuto ben tre mogli, due che conosciamo già (Lagertha e Aslaug), e Þóra Town-Hart, la figlia del conte Herrauðr di Götaland. Della relazione tra Ragnarr e Lagertha (e di Þóra) veniamo a sapere tramite il Gesta Danorum di Sàssone il Grammatico. Nel nono volume dei suoi scritti, Sàssone narra le vicende di Lagertha che, insieme ad altre donne, si finse uomo e aiutò in battaglia il leggendario Ragnarr che era giunto dalla Danimarca in Norvegia per liberarla dal re di Svezia Frø. Stupito dalle doti in battaglia della donna, Ragnarr se ne innamorò e la sposò, avendo con lei tre figli. Dopo tre anni, Ragnarr tornò in Danimarca per sedare una guerra civile, e ottenne il divorzio con Lagertha, dopo il quale poté sposare Þóra Town-Hart.

Imperversò un'ulteriore guerra civile, e Ragnar fu costretto a chiedere aiuto alla Norvegia. Lagertha, che si era risposata nel frattempo, ma era ancora innamorata dell'uomo, lo raggiunse in Danimarca con centoventi navi, permettendogli di vincere. Ritornata in patria, uccise il suo nuovo marito e governò da sola la Norvegia.

Aslaug, la terza moglie di Ragnarr, come racconta la Saga dei Völsungar, era la flglia dei leggendari Sigfrido e Brunilde.

