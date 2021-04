Vikings, chi era davvero il figlio più famoso di Ragnar Lothbrok?

Vikings è una serie televisiva di genere storico creata e scritta da Michael Hirst, trasmessa dal 2013 al 2021 per 89 episodi in sei stagioni. Il personaggio più celebre era Ragnar, ma i suoi figli hanno iniziato ad avere sempre più successo nel corso della storia.

La serie, ambientata nel IX secolo principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnar Lothbrok e dei suoi figli. Ragnar Lothbrok aveva numerosi figli, tra legittimi e illegittimi, ma alcuni di loro sono divenuti fondamentali per la storia vichinga. Tra questi spiccavano Bjorn Ironside, Ivar, Hvitserk e Ubbe, ma quale era in realtà il figlio più famoso del celebre eroe?

Secondo i testi storici, Bjorn Ironside considerava Ragnar come l'uomo più grande, ma quando Bjorn morì, la gente era unanime con la consapevolezza che non avrebbe mai più rivisto un uomo come lui. Bjorn ha commesso molti errori nella sua vita ma non ha mai smesso di lottare per proteggere l'ambizione di Ragnar. Era in grado di creare semplicemente un nuovo regno vichingo in East Anglia, ma capì di essere un Lothbrok e che Kattegat era la casa che aveva bisogno di proteggere. Era abbastanza carismatico da conquistare il sostegno degli eserciti di Harald e Olavsson a York, ma anche con tutta quella forza, scelse di non usarla contro la sua stessa gente.

Si è guadagnato il rispetto di tutti, compresi i nemici come Harald. Bjorn ha dovuto affrontare così tanti combattimenti emotivi e fisici e ha vinto la maggior parte delle sue battaglie. È stato costretto a fare sacrifici più grandi per il bene superiore e, alla fine, la sua vita è stata il prezzo finale da pagare.

