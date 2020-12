Vikings: chi è realmente Harbard? Spiegazione del più grande mistero della serie

Ormai ci siamo: l'attesa dei fan è stata lunga, ma Vikings 6B è pronta ad approdare sui nostri schermi, per portare finalmente a compimento la storia di Bjorn la Corazza. Non è quindi un caso che, per arrivare preparati al meglio alla conclusione delle vicende dello show sui vichinghi, abbiamo dedicato alla serie numerosi approfondimenti e FAQ.

Per arrivare preparati al meglio al finale, infatti, ci è sembrato utile rispondere ad alcune delle domande più popolari riguardo alla serie ideata da Michael Hirst: per esempio, abbiamo parlato di quanti anni ha Ragnar Lothbrok di Vikings, o anche delle somiglianze tra i fatti "storici" e quanto visto in Vikings riguardo la morte di Ragnar Lothbrok. Ma non solo, infatti abbiamo anche trattato della vera storia della Astrid di Vikings, e di chi sia l'uomo senza occhio apparso in Vikings. Oggi, invece, vogliamo tornare su un argomento molto dibattuto, e intorno al quale si è creato un vero e proprio mistero, ovvero, chi è realmente Harbard? Scopriamolo insieme.

La prima volta che il personaggio di Harbard appare è nel secondo episodio della terza stagione, Il viandante, nel quale Helga, Siggy e Aslaug (Alyssa Sutherland) fanno lo stesso sogno: uno sconosciuto avanza nella neve con le mani grondanti di sangue bollente. Nello stesso episodio, a Kattegat, l'uomo del sogno si presenta a Helga (Maude Hirst), mostrandole le mani insanguinate e chiedendole aiuto.

L'uomo dichiara di essere un viandante, e che, in cambio di ospitalità, racconta leggende e storie. Aslaug ne cura le ferite, e insieme a Helga rimane particolarmente colpita e affascinata dall’uomo (interpretato da Kevin Durand), mentre Siggy è decisamente più sospettosa riguardo alla sua figura. Harbard riesce ad aiutare Ivar ad alleviare il proprio dolore dovuto alle deformazioni, e successivamente ha un rapporto sessuale con Aslaug. Dopo la morte di Siggy (Jessalyn Gilsig), avvenuta nel quarto episodio della terza stagione, intitolato Segnato, Harbard lascia Kattegat, per poi tornare brevemente nella vita di Aslaug durante la quarta stagione, provando a convincerla di partire insieme a lui, ma dopo che Aslaug scopre che Harbard è stato con la maggior parte delle donne di Kattegat, la donna si infuria, prima che Harbard con un tono molto pacato le dica di non provare a controllarlo; successivamente, l'uomo sparisce di nuovo e, apparentemente, per sempre.

Ma quindi, chi è Harbard? Molti credono sia solamente un vagabondo che ha ingannato le donne che ha incontrato a Kattegat. Altri, invece sostengono che si tratti addirittura di un Dio, come per esempio Loki, oppure Odino stesso. Nell'Edda Poetica, che si trova all'interno della raccolta di manoscritti Codex Regius, esiste un poema intitolato Hárbarðsljóð (lett. "il canto di Harbard"), nel quale la figura di Harbard è quella di un traghettatore che sfida verbalmente il dio Thor. I due si offendono a vicenda nel corso del poema, prima che Harbard maledica Thor e gli dica di andarsene. Che la figura che abbiamo visto in Vikings sia la stessa dell'Edda Poetica? O che Harbard fosse davvero Odino, o Loki, sotto mentite spoglie? Probabilmente non lo scopriremo mai.

E ora è il vostro turno: conoscevate la "vera" storia di Harbard di Vikings? Chi credete che possa essere? Per farcelo sapere, come sempre, basta un bel commento nello spazio a essi dedicato che leggeremo e a cui risponderemo con piacere!