Vikings, ecco chi è il personaggio più odiato di sempre dai fan

Il finale di Vikings, tirando le somme, ci ha convinto in pieno. La serie historical drama di Michael Hirst è riuscita a concludere, nell'arco di sei stagioni, un numero davvero incredibile di narrative, riunendo tutti i fili di una trama che è apparsa quasi perfetta. Tuttavia, non tutti i personaggi che ricordiamo della serie sono leggendari.

Abbiamo già visto insieme quale sia stato il finale di Bjorn in Vikings, ma oggi vi vogliamo parlare di quelle figure che proprio non ci sono andate giù nel corso dello show incentrato sulle storie dei vichinghi, e in particolare, vogliamo trovare insieme quale sia stato il personaggio che abbiamo odiato di più in Vikings.

Menzioni d'onore

Nella nostra "speciale" classifica, non possiamo non menzionare Re Ælle II (interpretato da Ivan Blakeley Kaye) e Aslaug (Alyssa Sutherland), per motivi molto diversi. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un personaggio che non ha proprio saputo farsi amare, soprattutto in quanto è stato la causa della morte del nostro amato Ragnar (Travis Fimmel). Un re spietato e senza scrupoli, per il quale non era possibile provare empatia nemmeno provandoci. Diciamoci la verità: abbiamo tutti gioito per la sua fine.

Per quanto riguarda Aslaug, in realtà non è tanto un problema del suo carattere, o di cosa abbia fatto. Si tratta di una figura piuttosto odiata dai fan, semplicemente, per il fatto di essersi intromessa nella relazione che tutti volevano fosse felice tra Ragnar e Lagertha (Katheryn Winnick). Agli appassionati di Vikings non è andata giù.

La "vincitrice"

Tuttavia, il personaggio che più di tutti è risultato insopportabile agli occhi degli spettatori è, senza dubbio, quello di Margrethe (Ida Marie Nielsen). Anche in questo caso, non si tratta tanto della sua storia, che poteva anche creare compassione: in fondo, è stata la schiava del piacere che i figli di Ragnar usavano senza scrupoli. Tuttavia, dopo essere diventata una donna libera, ha iniziato a bramare potere - molto più di quanto dovuto - nonostante il matrimonio con Ubbe (Jordan Patrick Smith), e tradendo anche i pochi che erano stati buoni con lei, tutto per un'insensata caccia al trono. Davvero insopportabile.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla, la palla passa a voi: qual è il personaggio che odiate di più in Vikings? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!