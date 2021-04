Vikings, ecco come Alexander Ludwig è stato scelto per il ruolo di Bjorn

Vikings è l'epica serie drammatica storica sul guerriero vichingo Ragnar Lothbrok (interpretato da Travis Fimmel) e sui suoi figli. Alexander Ludwig interpreta il figlio maggiore Bjorn Ironside, ma come ha fatto l'attore canadese a ottenere il ruolo?

Nella terza stagione di Vikings, i figli adulti del guerriero Ragnar Lothbrok, hanno fatto il loro debutto sullo schermo. Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Marco Ilsø, Jordan Patrick Smith e David Lindström hanno interpretato i cinque figli di Ragnar Lothbrok, rispettivamente Bjorn, Ivar, Hvitserk, Ubbe e Sigurd.

Alexander Ludwig è stato uno dei preferiti tra i fan da quando ha fatto il suo debutto nella terza stagione. Parlando con Collider, Ludwig ha discusso di ciò che lo ha attratto nel ruolo di Bjorn Ironside. Ha ammesso di non aver mai visto Vikings fino a quando è stato avvicinato da uno dei produttori dello spettacolo ed era riluttante all'audizione. Ludwig ha anche condiviso il suo aspetto e la somiglianza con la star di Ragnar, Travis Fimmel e Nathan O'Toole, che ha interpretato il giovane Bjorn prima di lui.

L'attore ha affermato:

"È stato molto divertente, uno dei produttori esecutivi dello show mi aveva visto in The Hunger Games e aveva visto che somigliavo molto a Nathan, che interpretava l'originale Bjorn, e che somigliavo anche a Travis Fimmel. Ha, quindi, contattato il mio team parlando dello spettacolo e ha chiesto, 'Alexander sta facendo qualcosa?' Avevo appena finito Lone Survivor, in quel momento e non avrei mai pensato che avrei preso parte a uno show televisivo. Non avevo ancora visto Vikings, quindi ho iniziato a guardare lo spettacolo da zero. Ho chiamato alcuni dei miei amici e ho detto loro cosa stava succedendo, e loro mi hanno detto, "Saresti un idiota a non andare nello show!" Perché ne erano già grandi fan. Così, sono entrato e ho incontrato il presidente della MGM Television e tutti coloro che sono coinvolti in Vikings, inclusi Travis e Katheryn [Winnick]. Poi ho letto il copione insieme a Travis e Katheryn."

