Vikings: come morì davvero Bjorn la Corazza? Le possibili analogie col finale della serie

Alexander Ludwig ha interpretato il ruolo di Bjorn la Corazza dalla seconda stagione di Vikings. Nella sesta stagione, nella prima parte, Bjorn la Corazza è stato accoltellato da suo fratello Ivar Senz'Ossa ma come è morto il vero Bjorn?

Bjorn la Corazza è vagamente basato sull'omonimo eroe norvegese e capo vichingo. Secondo fonti storiche norrene, come The Tale of Ragnar's Sons, si pensa che Bjorn la Corazza sia il figlio di Ragnar Lothbrok (interpretato da Travis Fimmel), il leggendario re di Svezia. La Corazza era un potente comandante navale, particolarmente attivo intorno agli anni 855 e 858 secondo le fonti medievali di Annales Bertiniani e Chronicon Fontanellense. Si ritiene che abbia devastato la Francia occidentale, il Mediterraneo, l'Italia e successivamente Parigi con il suo enorme e potente esercito vichingo.

Al suo ritorno in Scandinavia, i figli di Ragnar divisero il regno scandinavo e Bjorn governò Uppsala e la Svezia. Nel dramma storico Vikings, Bjorn la Corazza è interpretato come il figlio maggiore di Lagertha (Katheryn Winnick) e Ragnar. Tuttavia, in realtà, non è così. Bjorn era il figlio di Aslaug (Alyssa Sutherland) la terza moglie di Lothbrok. Nella sesta stagione di Vikings, prima parte, inoltre Bjorn la Corazza viene accoltellato da suo fratello Ivar Senz'Ossa nei momenti finali.

Tuttavia, se l'accoltellamento sia effettivamente avvenuto o fosse semplicemente un'invenzione dell'immaginazione di Ivar rimane sconosciuto. Bjorn sembrava ricevere un colpo fatale in mezzo a una folla di soldati, tuttavia, quando cadde a terra, tutto intorno a lui scomparve ed erano solo Ivar e Bjorn sulla spiaggia.

Durante la sessione del panel Comic-Con@Home, il creatore dello spettacolo Michael Hirst ha lasciato alcuni suggerimenti sulla seconda metà di Vikings e su come finirà la serie. Pare possa esserci anche un grosso colpo di scena. Nella realtà, comunque, Bjorn non è morto in battaglia o per mano di suo fratello, Ivar Senz'Ossa. La sua causa esatta della morte rimane sconosciuta, ma è opinione diffusa che possa essere morto di vecchiaia o malattia.

