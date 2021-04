Vikings, come morì davvero la leggendaria Lagertha?

Vikings è ormai giunta al termine con la sua sesta stagione. L'universo vichingo tornerà con una serie spinoff, ma tutte le avventure della produzione canonica sono giunte al termine. Tra i personaggi principali spicca Lagertha (Katheryn Winnick), nonché la moglie di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) che fu ucciso nella quarta stagione di Vikings.

Si pensa che i racconti di Lagertha siano identici alle storie della dea nordica, Thorgerd, ma non si sa molto su come sia finita la sua vita. Secondo la leggenda vichinga, Lagertha era una fanciulla e governante di una terra oggi conosciuta come la Norvegia. Lagertha apparve per la prima volta nelle opere del cronista Saxo nel 12° secolo. Secondo quest'ultimo nelle sue opere, Gesta Danorum, Ragnar e Lagertha avevano un figlio, Fridlef, e due figlie i cui nomi sono sconosciuti.

È ritratta come una donna guerriera, che combatte al fianco di suo marito e di altri uomini vichinghi. Ragnar in seguito divorziò da Lagertha in favore di Thora Borgarhjört, la figlia del re Herald di Svezia. Sfortunatamente, non ci sono resoconti su come sia effettivamente morta la vera Lagertha. Si ritiene che sia nata nel 795 e morta intorno alla metà del IX secolo. Secondo Saxo, Lagertha ha brutalmente ucciso il suo ex marito con una punta di lancia che aveva nascosto nel suo vestito. Ha poi preso il controllo della sua proprietà e delle sue terre e ha portato avanti il nome di Lothbrok. Questo è molto simile a quello che è successo nella serie TV Vikings quando Lagertha è diventato Earl Ingstadt.

Nella serie, Rollo (Clive Standen) e Lagethera diventano amanti, cosa che non è accaduta nella vita reale. Rollo è raffigurato come il fratello di Ragnar Lothrbok, ma anche questo non è vero. Il guerriero, infatti, è nato 20 anni dopo la morte di Ragnar e da quel momento Lagertha, se fosse stata ancora viva, avrebbe avuto 60 anni. Inoltre, sempre in Vikings, Lagertha muore per mano dei figli di Ragnar, ma non ci sono riscontri in storie reali.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi fosse il vero padre di Bjorn in Vikings. Ecco, infine, che cosa vuole dire il nome di Ragnar in Vikings.