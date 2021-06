Vikings, cosa fa adesso Clive Standen? Ecco che fine ha fatto l'attore di Rollo

Creato da Michael Hirst, Vikings ha debuttato nel 2013 e, sebbene fosse originariamente ideata per essere una miniserie, è stato accolta così positivamente da critica e pubblico da essere prodotto per ben 6 stagioni.

Vikings inizialmente seguiva la leggendaria figura norrena di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) descrivendo i suoi viaggi e le incursioni insieme ai suoi alleati vichinghi, tra cui il suo vero fratello, Rollo (Clive Standen). Con il progredire della serie, questa ha spostato l'attenzione sui figli di Ragnar e sui loro viaggi, ma non ha dimenticato il resto dei personaggi e la storia di Rollo è continuata fino alla stagione 5.

Clive Standen è stato uno dei veterani dello spettacolo fin dalla stagione 1, con una piccola interruzione verso la fine della stagione 4, dopo che Ragnar fu ucciso quando Re Aelle lo gettò in una fossa di serpenti, ma tornò nella seconda parte della stagione 5 per aggiungere più dramma alla serie. Rollo arrivò per sollecitare Lagertha e Bjorn a tornare con lui a Frankia e dichiarò di essere il padre biologico di Bjorn. Il tempo di Standen in Vikings, però terminò nel 2018 quando decise di salpare per un lungo viaggio senza mai più tornare in scena, ma da allora l'attore è stato coinvolto in vari progetti cinematografici e televisivi.

Standen, infatti, è apparso nel film In Like Flynn, un film biografico australiano basato sulla vita di Errol Flynn, così come nel thriller criminale Vault. Standen ha anche avuto un ruolo nel film horror di fantascienza Paziente Zero, che anche se è uscito nel 2018, è stato girato nel 2015.

Al di fuori del mondo di Vikings, Standen potrebbe essere ricordato soprattutto per aver recitato nella serie Taken, basata sull'omonima serie cinematografica. Standen ha interpretato Bryan Mills, il personaggio di Liam Neeson nei film, ma la serie è stata cancellata dopo sole due stagioni. L'attore ha avuto anche un ruolo da protagonista nella serie thriller Mirage, e il suo ultimo progetto televisivo è stato Council of Dads che prende spunto dal libro omonimo di Bruce Feiler. Purtroppo, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

In ogni caso, sebbene Vikings prenda molti elementi dalla mitologia e dalla storia norrena, non è completamente accurato, cambiando molte cose per adattarsi meglio alla storia che vuole raccontare. Scoprite perché Vikings è terminata dopo sei stagioni e a cosa è ispirato Vikings nei nostri approfondimenti.