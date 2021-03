Vikings, ecco a cosa sono ispirati i tatuaggi vichingi nella serie

Dopo sei grandi stagioni, anche Vikings si è conclusa, lasciando i fan dell'historical drama più popolare nella storia della televisione orfani (almeno per ora) delle avventure dei vichinghi. Fortunatamente, nei prossimi mesi assisteremo all'atteso spin-off di Vikings: Valhalla. Nel frattempo, vogliamo parlare di una curiosità riguardo lo show.

Abbiamo visto insieme quali siano tutte le domande rimaste irrisolte dopo il finale di Vikings, ma oggi vogliamo trattare di una delle domande più ricercate dagli appassionati, ovvero: qual è il significato dei tatuaggi dei nostri amati vichinghi in Vikings? Vediamolo insieme.

Segni distintivi

Di sicuro, alcuni dei personaggi più iconici della serie, come per esempio Ragnar Lothbrok (interpretato da Travis Fimmel), hanno saputo distinguersi anche dal punto di vista dell'aspetto fisico, tramite dei meravigliosi e suggestivi tatuaggi. Per esempio, sulla testa dell'uomo abbiamo trovato, sin dalla prima stagione, il tatuaggio di un corvo, che durante il primo ciclo di episodi era piuttosto semplice, e che invece con il progredire del tempo ha aggiunto dei motivi sempre più complessi per ottenere il suo design suggestivo. Il corvo è il simbolo di Odino, e Ragnar - racconta la leggenda - si dice sia proprio figlio del dio norreno. Gli altri tatuaggi che si sono aggiunti simboleggiano la fierezza e il valore in battaglia. Una barca vichinga rappresenta lo spirito di avventura dei vichinghi. Infine, possiamo trovare anche l'Yggdrasil tra i suoi tatuaggi, l'albero leggendario della mitologia norrena.

E per quanto riguarda il fratello di Ragnar, Rollo (interpretato da Clive Standen)? Anche i suoi tatuaggi hanno un grande significato. Sulla parte destra del corpo, il design aggrovigliato rimanda alle armature e agli scudi tipici dei vichinghi. Sia a destra che a sinistra, invece, troviamo dei tatuaggi più legati alla mitologia, ovvero i due lupi che rappresentano Sköll e Hati, i figli di Fenrir. I due racconta la leggenda che avrebbero ingoiato l'uno il sole e l'altro la luna, permettendo la liberazione di Fenrir. A compendio di questi simboli, infatti, Rollo ha anche tatuati proprio il sole e la luna. Davvero magnifici.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a un personaggio che doveva avere una storyline ben diversa rispetto a quella vista in Vikings, la palla passa a voi: conoscevate il significato dei tatuaggi di Ragnar e Rollo in Vikings? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!